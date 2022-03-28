«На русских косо смотрят»: французская фигуристка о ЧМ в Монпелье

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис заявила, что отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье — нечто особенное. Спортсменка отметила, что они потеряли доверие со стороны других фигуристов из-за событий на Украине и допинга, сообщает RTL Sport.

Отсутствие россиян на чемпионате мира — это что-то особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения, — сказала Пападакис.

Она добавила, что пока не знает, будет ли завершать карьеру, и не хочет торопиться с этим решением.

На прошедшем в Монпелье чемпионате мира танцевальная пара Пападакис/Сизерон завоевала золото и установила мировые рекорды в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух программ.

На чемпионате мира не выступали российские фигуристы, их дисквалифицировали из-за спецоперации РФ на Украине. Параллельно с ЧМ в Саранске прошёл Кубок Первого канала с участием лучших российских фигуристов.