Ноу Раша — ноу пати: чемпионат мира по фигурке превратился в унылое зрелище

Чемпионат мира по фигурному катанию ещё не начался (должен пройти с 21 по 27 марта), но уже сейчас можно говорить о том, что это будет один из самых скучных турниров за последнее время. В Монпелье не приедут (кто-то по своим причинам, кто-то — нет) почти все топовые участники. Рассказываем, как так получилось.

Гонения на россиян

Любой хотя бы более-менее разбирающийся в фигурном катании человек понимал, что главными фаворитами предстоящего мирового первенства были россияне. Но Международный союз конькобежцев (ISU) дал понять, что российским спортсменам на чемпионате мира будут не рады. ISU был одним из первых, кто отстранил наших фигуристов от любых международных соревнований под своей эгидой.

Таким образом, чемпионат мира остался без самой сильной сборной. Без олимпийских чемпионов Анны Щербаковой, Марка Кондратюка, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Без серебряных призёров Игр Александры Трусовой, Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. То есть без тех, кто доминировал в фигурном катании в последний год.

Типичные китайцы

С отстранением россиян был уже нанесён колоссальный урон турниру в вопросе качества и зрелищности события. Но на этом потери не закончились. Впоследствии стало известно, что во Францию не приедут фигуристы из Китая вместе с олимпийскими чемпионами в парном катании Суй Вэньцзин / Хань Цун.

Назвать решение спортсменов из Поднебесной сюрпризом вряд ли удастся. С начала пандемии коронавируса они живут в максимальной изоляции. Олимпиада в Пекине стала чуть ли не первым турниром, на котором мы увидели сборную Китая по фигурному катанию в полном составе.

Суй Вэньцзин и Хань Цун Li Yibo/XinHua/Global Look Press

Мужская одиночка без звёзд

Но и это не всё. Тяжелейший удар на чемпионат мира был нанесён накануне. Олимпийский чемпион из США Нейтан Чен заявил, что вынужден пропустить турнир из-за проблем со здоровьем. По той же причине во Францию не приедет его главный оппонент японец Юдзуру Ханю. Следовательно, об очередном раунде самой ожидаемой битвы в мужской одиночке можно забыть.

Мне жаль, что приходится сняться с чемпионата мира. Я готовился к этому турниру с тех пор, как вернулся из Пекина. Я уже некоторое время страдаю от травмы и не хочу её усугубить, — заявил Чен.

Таким образом, до турнира во Франции не доедет большинство лидеров мирового фигурного катания. Исключением является местный танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Новоиспечённые олимпийские чемпионы с высокой долей вероятности станут в Монпелье пятикратными чемпионами мира. Во всех остальных видах нас ждут новые победители. Скорее всего, имена некоторых из них окажутся многим зрителям даже незнакомы.

Конечно, в каком-то смысле здорово, что у многих спортсменов чуть ли не впервые в жизни появится шанс побороться за медали такого статусного турнира. Но какова ценность в золоте, серебре или бронзе, добытых без всякого сопротивления? Про зрелищность и интерес со стороны зрителей мы вообще молчим. Он будет минимальным.

На фоне тусклого чемпионата мира Кубок Первого канала по фигурному катанию (пройдёт в те же числа, что и ЧМ) грозит стать топ-событием конца олимпийского сезона. Оно и понятно. Почти весь свет российского фигурного катания соберётся в Саранске. Сильнейшие участники, мощные программы, зрительский интерес — Монпелье такое даже не снилось. Если посторонний зритель случайно наткнётся на оба турнира, то ему понадобится немало времени, чтобы понять, что из увиденного относится к одному из главных спортивных событий в фигурном катании, а что — к обыкновенному шоу.

К слову, даже в перспективе (если бан россиян продлится длительное время) в вопросе зрелищности мы мало что теряем. А вот этапы Гран-при, чемпионаты Европы и мира без наших спортсменов — без основной движущей силы — потеряют многое. Но это уже совсем другая история.