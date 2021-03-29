Москвина предложила Щербаковой перейти в парное катание после победы на ЧМ

https://static.news.ru/photo/c05671f6-912a-11eb-bb6a-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Тренер в парном катании Тамара Москвина предложила чемпионке мира — 2021, фигуристке в одиночном катании Анне Щербаковой попробовать свои силы в парах.

Аня, если надоест одиночное катание, переходи в парное. С мальчиком кататься веселее, есть с кем поссориться и поулыбаться, — сказала Москвина в эфире ток-шоу «Док-ток» на Первом канале.

По её словам, в парах интереснее, партнёр всегда «берёт на руки, поднимает в воздух, бросает, носит».

17-летняя Щербакова довольно быстро отреагировала на предложение, заявив, что привыкла самостоятельно отвечать за действия на льду. Она убеждена, что ей «будет тяжело начинать кататься в паре».

Ученики Москвиной на международном первенстве в Стокгольме (Швеция) Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями золотых медалей. Другая пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.

Ранее двукратный олимпийский чемпион в одиночном фигурном катании и тренер Евгений Плющенко заблокировал бывшего коллегу Алексея Ягудина в Instagram. Ранее фигуристы тренировались в одной группе у Алексея Мишина, писал NEWS.ru.