Баскетбольный клуб «Химки» после трёх поражений кряду в регулярном чемпионате Евролиги наконец-то сумел выиграть: на паркете «Арены Мытищи» была повержена сербская «Црвена Звезда» (78:72). NEWS.ru после окончания встречи поговорил с капитаном «жёлто-синих» Сергеем Моней о многочисленных травмах, мешающих команде показывать лучший баскетбол, а также о предстоящем в следующий уик-энд Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, в котором Моня примет участие благодаря специальному приглашению.

«Баскетбол получился без энергии»

— Победа над «Црвеной Звездой» получилась достаточно уверенной — по ходу игры преимущество «Химок» достигало 15 очков. Единственное недоразумение случилось на первых минутах, когда соперник забил пять безответных очков. В чём была причина не самого удачного дебюта встречи?

— Видно было, что и мы, и соперник уже изрядно подустали по ходу сезона, тем более что это была уже вторая игра в Евролиге на неделе для обеих команд. Поэтому баскетбол получился, я бы так сказал, без энергии. Возможно, именно по этой причине мы некоторое время раскачивались в начале матча. Но игра забывается, а результат остаётся. Главное, что в итоге нам удалось победить. «Химкам» очень важно было переломить неудачную серию из трёх поражений подряд, и мы это сделали. У нас сейчас много травмированных — практически полкоманды, это тоже оказывает влияние на результат. Но такие же проблемы в течение длинного сезона неизбежны, и сейчас они есть, наверное, у всех команд. Несмотря ни на что, нужно двигаться дальше.

Алексей Швед bckhimki.com

— «Химки» из-за травм потеряли ведущих игроков передней линии — Энтони Гилла и Джереми Эванса, и по этой причине дополнительная нагрузка выпала на вас. Справлялись?

— Сложно было всем, потому что перед сезоном клуб подписывал 18 человек, а сейчас из-за травм выходит так, что играют восемь-девять баскетболистов. Тренерскому штабу очень тяжело варьировать состав. Но те ребята, которые остались в строю, стараются сделать всё возможное, чтобы максимально сгладить отсутствие травмированных. В предыдущем поединке с «Маккаби» в Тель-Авиве нам не хватило совсем чуть-чуть для победы («Химки» уступили с разницей в три очка. — NEWS.ru), а с «Црвеной Звездой» всё сложилось более удачно. Надеюсь, дальше продолжим в том же духе.

— В отсутствие Гилла и Эванса и вы, и шведский тяжёлый форвард Юнас Йеребко выдали очень хороший матч, согласны?

— Да, Юнас молодец, он забил важные мячи. И Егор Вяльцев, который после травмы пока получает не очень много игрового времени, тоже удачно входил в игру в нужные моменты. Поэтому рад за ребят, а отдельное спасибо — болельщикам, которые продолжают нас поддерживать в самые трудные минуты.

«Самый памятный Матч звёзд — в Питере в 2006-м, когда играли смешанными составами»

— Кстати, о болельщиках. Сербский клуб на трибунах «Арены Мытищи» поддерживало много фанатов футбольного «Спартака»: как известно, болельщиков этих клубов давно связывают дружеские отношения. А вас дружеские отношения связывают с голкипером «красно-белых» Артёмом Ребровым. Будь такая возможность, он наверняка посетил бы матч между «Химками» и «Црвеной Звездой»?

— Наверное, мог быть прийти. Но сейчас, как известно, все клубы футбольной премьер-лиги на сборах в тёплых странах, поэтому такой возможности у Артёма не было.

— Как думаете, если бы Ребров всё-таки оказался на трибунах, кому отдал бы свои симпатии: родственному «Спартаку» клубу из Белграда или «Химкам», в котором капитаном команды является его приятель Сергей Моня?

— Думаю, однозначно «Химкам».

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— Сейчас руководство подмосковного клуба в спешном порядке подписало контракт с американским форвардом Томасом Робинсоном. Поможет этот игрок укрепить поредевшие ряды команды?

— Действительно, из-за многочисленных травм руководство искало «большого» игрока. Выбрали в итоге Робинсона. Надеюсь, он нам поможет, тем более что знает полкоманды, поскольку играл за «Химки» в позапрошлом сезоне. Главное, чтобы Томас был в хорошей форме и сразу начал приносить пользу.

— В следующее воскресенье состоится Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, на который вы и московский «армеец» Кайл Хайнс получили специальные приглашения от организаторов — Legends card...

— (Перебивая) Ой, знаете, давайте я на эту тему ничего не буду говорить, а то скажу что-нибудь лишнее (улыбается).

— Но, наверное, приятно, что ваши заслуги перед российским баскетболом отмечают таким образом?

— Безусловно, приятно получать приглашение на Матч звёзд. Это настоящий праздник баскетбола, который можно провести в хорошей компании множества старых знакомых. На таких мероприятиях всегда очень хорошая атмосфера, поэтому очень рад, что снова смогу в неё окунуться.

— Не считали, каким по счёту для вас будет этот Матч звёзд?

— Не знаю, не считал.

— А какой из них был самым запоминающимся?

— Самый первый — в Петербурге, в декабре 2006 года, когда друг против друга играли смешанные команды, состоявшие из мужчин и женщин. Тогда отмечали столетие российского баскетбола. Наверное, необычный формат Матча звёзд сделал его наиболее памятным для меня.