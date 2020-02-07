https://static.news.ru/photo/78ce1404-49e8-11ea-b432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

В очередном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» на своей площадке взяли верх над сербской «Црвеной Звездой» из Белграда (78:72). После окончания встречи лидер «жёлто-синих» Алексей Швед, ставший самым результативным игроком матча с 22 набранными очками, рассказал, как его команда борется с многочисленными травмами ключевых игроков, а также порассуждал на тему болельщиков и места Единой лиги ВТБ в европейском рейтинге лучших национальных чемпионатов.

— «Црвена Звезда» всегда бьётся до конца, играет жёстко, агрессивно, на грани фола, — отметил Швед. — И никогда не опускает руки, что в матче против нас снова доказала. Соперник уступал по ходу игры 15 очков, но в итоге нас практически догнал.

— Одной из проблем «Химок», как отмечал главный тренер команды Римас Куртинайтис, были детские ошибки, в том числе и в завершающей фазе нападения. В поединке с сербским клубом их удалось исправить?

— Действительно, мы действовали получше как в атаке, так и в защите. Проблема в том, что у нас очень много травм, хотя можно сказать, что у всех команд, выступающих в Евролиге, на данной стадии сезона в той или иной степени есть такая проблема. Поэтому у нас, как и у всех соперников, бывают хорошие игры и плохие, но нужно стараться улучшать свою игру и стараться выигрывать каждый матч.

— А с чем связано большое количество травм конкретно в вашей команде?

— Трудно сказать... Наверное, сказывается плотный график игр, но опять же он у всех команд примерно одинаковый. Надеюсь, что у «Химок» эта череда травм закончится, и к решающему отрезку сезона мы подойдём в оптимальном составе.

— Проблема, наверное, ещё и в том, что больше всего травмированных у «Химок» в передней линии, которая выглядит осиротевшей без Джереми Эванса и Энтони Гилла?

— У нас действительно сейчас после травм осталось не так много «больших» игроков, как было в начале сезона. Но все ребята отлично работают на площадке, отсекают от мяча игроков передней линии соперника, при этом «маленькие» тоже стараются помочь, подобрать отскочившие мячи. Надо всем вместе идти на подбор и помогать «большим» в борьбе под щитом. Что у нас и получалось в поединке с «Црвеной Звездой».

— Состав «Химок» пополнился форвардом Томасом Робинсоном, который в позапрошлом сезоне уже выступал за «жёлто-синих». Его подписание поможет команде решить дефицит «больших» игроков?

— Надеюсь, поможет. Конечно, я Томаса хорошо знаю, это сильный, качественный форвард. Впрочем, всё увидим, когда он приедет и присоединится к команде.

— Вы наверняка заметили, что на трибунах «Арены Мытищи» присутствовало довольно много болельщиков «Црвены Звезды», и это в основном были фанаты футбольного «Спартака», которые давно дружат с коллегами из столицы Сербии. Как вы относитесь к этому?

— Отлично отношусь. Сербы — наши братья, у меня много друзей в этой стране. И я всегда с симпатией относился к сербам. Прекрасно знал ещё до игры, что на трибунах будет много болельщиков «Спартака» — они всегда поддерживают друг друга, так же, как если бы в Белград приехал «Спартак», за него пришли бы поболеть поклонники «Црвены Звезды». Это отлично, что наши страны находятся в дружеских отношениях.

— Некоторые болельщики и специалисты считают, что в нынешнем сезоне «Химки» собрали лучший состав за последние годы. Тем не менее в Евролиге подмосковная команда пока не попадает в плей-офф, находясь за пределами восьмёрки лучших клубов. Это вызывает разочарование?

— Конечно, хочется играть лучше и чаще побеждать, и я знаю, что мы можем играть лучше. Постараемся исправить ситуацию в оставшихся турах регулярного чемпионата. Хочется пройти в плей-офф, и мы будем работать над решением этой задачи.

— Согласны с мнением некоторых специалистов, которые считают, что в России сейчас лучший национальный чемпионат в Европе? Имеется в виду Единая лига ВТБ, в которой выступают и несколько зарубежных команд.

— Нет, я так не считаю. На мой взгляд, в Испании тоже очень сильный чемпионат. Но наша лига точно входит в число трёх-четырёх сильнейших на континенте.