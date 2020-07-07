Матыцин: смена гражданства не решит проблем российских легкоатлетов

https://static.news.ru/photo/22a0d0ec-c0ff-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что российским легкоатлетам не пойдёт на пользу смена спортивного гражданства, так как они не смогут участвовать в международных соревнованиях в ближайшие три года.

Мы с уважением относимся к любому решению гражданина РФ, но большей чести, чем быть нашим гражданином, трудно представить. Они в течение трёх следующих лет не смогут выступать в международных соревнованиях. Не очень понимаю, что таким образом приобретут атлеты, если задумаются о смене гражданства, если только руководство World Athletics не изменит регламент. Я считаю, смена гражданства никак не решит вопрос, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что World Athletics в своём официальном пресс-релизе подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. В связи с этим выдача российским спортсменам нейтральных статусов будет отложена до конца июля.

Ласицкене отреагировала на очередные неутешительные новости, намекнув на смену спортивного гражданства. NEWS.ru в материале размышлял, станет ли это для неё решением проблемы или есть вариант получше.