Матыцин надеется, что Ласицкене не будет менять спортивное гражданство

https://static.news.ru/photo/efe34594-bf79-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не станет менять спортивное гражданство. Он подчеркнул, что Министерство спорта сделает всё возможное, чтобы защитить интересы российских легкоатлетов.

По конкретным решениям, связанным с ситуацией, Ласицкене и другими спортсменами, мне сказать сложно. Но я надеюсь, что они будут продолжать выступать в соревнованиях как граждане Российской Федерации, — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что World Athletics в своём официальном пресс-релизе подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф до 1 июля и не предоставила информацию о том, когда средства будут перечислены. В связи с этим выдача российским спортсменам нейтральных статусов будет отложена до конца июля.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн, чего организация пока не сделала.

Ласицкене отреагировала на очередные неутешительные новости, намекнув на смену спортивного гражданства. NEWS.ru в материале размышлял, станет ли это для неё решением проблемы или есть вариант получше.