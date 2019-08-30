Форвард баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Андрей Лопатин в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, что именно из-за травмы не смог должным образом проявить себя летом в лагере сборной России, а также признался, что будет следить за одноклубником Даниэлом Хэкеттом на предстоящем Кубке мира в Китае, который стартует 31 августа.

— Как провели лето?

— Отлично. Мне удалось поработать в Сызрани с индивидуальным тренером Василием Прокофьевым. Меня вызвали в сборную, был этому очень рад. Очень старался, но немножко не получилось из-за того, что получил травму и немного вылетел. Вернулся в ЦСКА и начал восстанавливаться. Сейчас я там, где должен быть.

— А что за травма и насколько серьёзна?

— Не очень серьёзная, подвернул голеностоп. Очень обидно.

— То есть это немного «смазало» вам лето?

— Да. А так, в принципе, всё хорошо. Мне понравилось, как я провёл лето.

— Удалось хотя бы немного отдохнуть от баскетбола?

— Я не хочу отдыхать от баскетбола. Даже в парке на площадках удаётся потренироваться.

— Какие эмоции испытывали на международном турнире в Москве, когда вы были вроде бы в расположении сборной, но не могли выйти на паркет из-за трудностей со здоровьем?

Сергей Лантюхов/News.ru

— Я был рад находиться в составе. Это было очень приятно и является большим вызовом для меня. Надеюсь, это не последние игры, которые я проведу в сборной. Хочу снова оказаться в национальной команде.

— В ЦСКА сейчас много новичков. Как приняли? Наверное, ещё не все доехали — кто-то в сборной.

— Да, как раз их не хватает в составе, но, а так люди очень весёлые, добрые. Знаю, что Рон Бэйкер даже пишет сказки детям — это очень интересно. В общем, всё на позитиве.

— На английском общаетесь?

— Да. Коста Куфос пытается даже на русском. Он бывший одноклубник Тимофея Мозгова и некоторые слова уже знает.

— Эти слова, наверное, не слишком цензурные?

— Нет, есть нормальные (смеётся).

— Впереди чемпионат мира. Будете следить за кем-то кроме сборной России или всё внимание на нашу команду?

— Слежу ещё за одноклубником Дэниэлом Хэкеттом. Он защищает цвета сборной Италии. Хочу, чтобы он тоже хорошо выступил на предстоящем мировом первенстве.

— В связи с большим количеством травм нет опасения, что наша сборная не покажет результата?

— Нет. Наша сборная всегда была сильной, и все игроки достойны там быть. Очень рад, что в расположении оказался Гриша Мотовилов и Андрей Сопин — молодые игроки. Желаю им удачи и болею за них. Хочу, чтобы все хорошо выступили.

— Сказали им: «Парни, если бы не моя травма, ваше место было бы под вопросом»?

— Конечно (смеётся). Конкуренция всегда есть, и я буду в ней участвовать.

— Практически через месяц стартует новый сезон. Рассчитываете, что в новом году будете получать больше игрового времени?

— Буду стараться показывать себя. Надеюсь, что заслужу больше времени на паркете.

— Тренер что-то говорил по этому поводу?

— Нет, пока никаких разговоров не было. Пока я только стараюсь бороться за каждую возможность отобрать мяч, падать, подбирать и делать всю грязную работу.