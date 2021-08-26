Легкоатлет Хинчагов добыл для России девятое золото Паралимпиады

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Российский легкоатлет Альберт Хинчагов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра в классе F37. Он показал результат 15,78 метра.

Серебряным призёром соревнований стал Ахмед Бен Мослах из Туниса (14,50), бронза досталась бразильцу Жоао Виктора Тейшейры де Соузы Силвы (14,45).

Паралимпийская сборная России на данный момент занимает третье место в медальном зачёте. В активе команды 26 медалей: девять золотых, семь серебряных и 10 бронзовых.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем на проходящих в Токио Паралимпийских играх.