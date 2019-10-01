Форвард баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Никита Курбанов после победы над пермской «Пармой» (89:74) в матче Единой лиги дал эксклюзивное интервью News.ru, в котором отметил, что «красно-синим» надо прибавлять в реализации и взаимопонимании на паркете, а также высоко оценил мастерство Майка Джеймса, который смог положить в свою копилку 25 очков.

— После непростого выезда в Красноярск, наверное, было принципиально дома добиться успеха?

— Не скажу, что принципиально. Мы ведь и в гости к «Енисею» ехали за победой, но получилось так как получилось. Матч показал, что мы правильно отреагировали на выездную неудачу, но нам пока ещё далеко до того ЦСКА, который все привыкли видеть. Каждый следующий матч позволяет нам лучше и лучше чувствовать себя на паркете и понимать друг друга. Если вне паркета у нас нет проблем с коммуникацией, то во время игр есть некое недопонимание. Это естественный процесс. А нас «откололось» сразу пять баскетболистов, поэтому обновление происходит болезненно.

Сергей Булкин/News.ru

— «Армейцам» не удался старт матча. Перенервничали? Или «Парма» была так хороша?

— Не сказал бы, что была нервозность. У нас уже второй матч кряду не очень впечатляющий процент реализации бросков. Это оставило свой отпечаток. Плюс, как я уже говорил, у нас пока нет полного взаимопонимания на паркете. Сквозь тренировки и игры мы обретём былые кондиции. Со временем всё будет, мы движемся в правильном направлении. За последние годы, что я здесь, у нас не было такой большой смены состава. Меняли максимум одного-двух ключевых исполнителей, рисунок игры не менялся. Сейчас же нас покинуло пять парней, которые были частью слаженного коллектива. Нам просто нужно время.

— Много смазанных бросков. Просто спешите или перед сезоном установили новые кольца?

— Нет, ничего не меняли. Это всё тренируется. Бросок — это дело такое, сегодня есть, а завтра может не быть. Если вы заметили, то вторую половину матча баскетболисты ЦСКА лучше бросали, процент реализации подрос.

Сергей Булкин/News.ru

— Можно ли сказать, что Майк Джеймс «был в огне»? Он набрал 25 очков.

— Конечно же впечатляющая цифра. Он молодец, что вовремя смог использовать своё индивидуальное мастерство. Это придало нам дополнительный импульс для решающего рывка. Плюс во второй половине матча мы более уверенно действовали в обороне, страховали друг друга.

— В перерыве главный тренер Димитрис Итудис был сильно зол? В какой-то момент показалось, что он просто взорвётся от эмоций.

— Он был конструктивен, объяснил, что нам надо сделать, чтобы добыть победы. Думаю, что мы частично смогли выполнить его установку. Но все равно нельзя быть полностью довольным, у нас не было идеальной игры. Будем постепенно становиться командой, искать свою игру.

В первой игре сезона ЦСКА на выезде не справился с красноярским «Енисеем» (71:80). Лучшим у «армейцев» тогда стал новичок Дэрран Хиллард, который во встрече с «Пармой» остался вне заявки.