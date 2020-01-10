https://static.news.ru/photo/5100f722-33fc-11ea-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/cskabasket

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги в гостях обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 84:77 (18:10, 23:15, 18:27, 25:25). Нападающий «красно-синих» Никита Курбанов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, почему сопернику удалось сократить отставание после первой половины игры с 16 очков до семи, а также поделился ожиданиями перед матчем с мадридским «Реалом», который состоится 14 января.

— Поначалу показалось, что игра складывалась просто изумительно, но что-то пошло не так. Что скажете?

— В принципе, неплохой матч. Довольны, что победили, но не довольны третьей четвертью: тем отрезком, который мы отыграли, и вообще второй половиной. Дали «Баварии» почувствовать больше уверенности, чем в первых двух четвертях. Получились две разные половины игры. Но, опять же, победа есть победа. Понятно, что всегда есть над чем работать, тем более, когда такие провалы в игре. Будем смотреть и разбираться.

— В «Баварии» сменился наставник. Насколько сложно играть против коллектива, который только начинает привыкать к новому тренеру?

— Это их проблемы. На нас, наверное, это никак не повлияло, это не стало ключевым фактором в нашей борьбе. Бывают такие случаи, когда смена тренера только мотивирует, соединяет коллектив и даёт дополнительный импульс, но мы в целом настраивались на серьезный матч и понимали, что вне зависимости от того, кто у них тренер, будет непросто.

— Немцы показывали довольно жёсткий баскетбол. Ожидаемо?

— Конечно, мы были готовы к силовой игре. Опять же, повторюсь, в третьей четверти где-то немножко дали слабину и, тем самым, «Бавария» подхватила кураж, за счёт которого забила открытые броски, которые мы позволили, подбирала мяч и сократила отставание, продолжая доиграть на этом кураже вторую половину. Нам нужно более подробно посмотреть, из-за чего случился этот большой провал. В любом случае, мы не опустили руки, не зарылись, не попали под влияние и атмосферу зала, когда болельщики гнали соперника вперёд, кричали в нашу сторону. Конечно, бывали моменты, когда мы совершали ненужные броски, но было много открытых, просто мы не попали. Я думаю, что если бы смогли все реализовать, то та же разница в 16 очков вернулась бы.

— Может расслабились после того, как вели 16 очков?

— Возможно, наверное. Но скорее мы просто допустили те ошибки, которые не допускали в первой половине. Мы были сконцентрированы в первые две четверти, тем самым не давая «Баварии» играть свободно. В третьей четверти почему-то допустили моменты, которые привели к рывку соперника.

— Впереди важная домашняя встреча с испанским «Реалом», который является одним из лидеров Евролиги в текущем сезоне. Какие ожидания?

— Безусловно, мы готовимся к тяжелому матчу. Сами понимаете, ЦСКА — «Реал», тем более в Москве. Ждём полный зал, поддержку. Конечно же, нам будет немного непросто в связи с этими травмами. Это сильно влияет на нашу игру, здесь нечего утаивать. Будем стараться, работать. Будем давать что-то экстра и, конечно же, постараемся выиграть.