Защитник московского ЦСКА Михаил Кулагин в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о подготовке к сезону, о значимости победы на Кубке Гомельского, а также отметил, что не знает сколько потребуется времени, чтобы «армейцы» вышли на максимальные обороты.

— Понятно, что вернулись из расположения сборной не в самом хорошем настроении, потому что большего ожидали от чемпионата мира. Как сейчас эмоции, самочувствие?

— Обидно, неприятно, что не смогли выйти в четвертьфинал, но всё равно я считаю, что мы бились, боролись, мы все старались и пытались быть единым коллективом, одной командой. Порой, у нас это даже очень неплохо получалось, но случилось так, как случилось. Я всё равно думаю, что не стоит отчаиваться, всё-таки главную задачу мы выполнили, попали в квалификацию к Олимпиаде. Прилетели [после ЧМ], перестроились по времени, было немного тяжело, разница сказывается. Пару дней отдохнули и с новыми силами полетели в Турцию к команде на сборы. Поработали, потренировались, познакомились с новыми игроками, потому что у нас почти половина команды обновилась. Выиграли Кубок Гомельского, я считаю, что это хороший старт к нашему сезону.

— Можно сказать, что в сборной получили спортивную уверенность и игровой тонус, потому что прошлый сезон был скомканный. В сборной вам давали много играть и через вас строили игру во многих матчах?

— Прошлый сезон у меня был не то, чтобы скомканный, в конце января я получил травму, мне сделали операцию. Я пропустил почти семь месяцев, восстанавливаюсь после неё. Было тяжело, потому что я в сборную приехал без игровой и тренировочной практики. Я был не в форме. Наверное, могу сказать, что и по ходу Кубка мира я выглядел не очень хорошо, но старался выкладываться на все сто процентов и делать то, что от меня требует тренер и просто пытался помочь команде побеждать в каждом матче.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Быстро ли нашли взаимопонимания с новыми партнёрами, с учётом того, что команда вновь сильно обновилась?

— Да, команда обновилась, но все в ЦСКА большие профессионалы. Мы все знаем, зачем собрались, здесь одна цель — победа в каждой игре в любом турнире. Поэтому, сейчас мы работаем над этим вопросом, тренируемся практически каждый день, но я думаю по ходу сезона мы будем становиться лучше и лучше.

— Как вообще приняли новичков? В футболе, например, принято хлопать по спине, проходя коридор игроков.

— Как в футболе коридора у нас нет. Тем более, все, кто был в своих сборных, пропустили начало предсезонки. Ребята тренировались практически три недели здесь. Поэтому, не могу сказать.

— Победа в Кубке Гомельского — положительный шаг в плане мотивации перед стартом сезона?

— Безусловно. Вообще, победа в Кубке Гомельского очень важна для нас. Мы почтили память, выиграли.

— Как бы вы оценили готовность своей команды перед стартом сезона? «Парма» уже в понедельник.

— У нас Красноярск, во-первых, но он на выезде. А дома да, «Парма». Я считаю, что мы хорошо подготовились. Повторюсь: я думал, что мы будем прибавлять по ходу сезона, но перед стартом мы уже готовы. И я надеюсь, что мы будем показывать свою хорошую, качественную игру.

— Сколько потребуется времени, на ваш взгляд, чтобы увидеть ЦСКА в максимальных своих кондициях?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Посмотрим, как всё будет складываться.