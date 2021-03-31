Куклина: жизнь прекрасна, проигрышу Ушкиной не расстраиваюсь

Чемпионка России в гонке преследования Наталья Ушкина заявила, что даже если получит приглашение в сборную России не будет его рассматривать, так как приняла для себя окончательное решение продолжать выступления в команде Румынии и уже получила гражданство страны.

Мне ничего не говорили о возможном включении в сборную, но я уже перешагнула эту черту и от своего не отступлю. Сейчас все вопросы моего перехода решает румынская федерация, я не...