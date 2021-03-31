Куклина: жизнь прекрасна, проигрышу Ушкиной не расстраиваюсь

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, где она уступила Наталье Ушкиной на финишном круге.
Последним выстрелом произошёл досадный промах, но в целом все получилось нормально. Наталье Ушкиной проиграла сегодня в спусковой части. У меня вообще по сезону были большие проблемы с лыжами, но пользуемся тем, что есть. Но я не расстраиваюсь, жизнь прекрасна, а я рада за Наталью. Я продолжаю тренироваться, у нас есть планы, которые нужно выполнить. По подготовке к следующему сезону буду говорить с Виктором Майгуровым, — приводит слова Куклиной спецкор NEWS.ru.
Как писал NEWS.ru, чемпионка России в гонке преследования Наталья Ушкина заявила, что даже если получит приглашение в сборную России не будет его рассматривать, так как приняла для себя окончательное решение продолжать выступления в команде Румынии и уже получила гражданство страны.