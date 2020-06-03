Кубок мира по маунтинбайку в Трентино отменили

Этап Кубка мира по маунтинбайку в Валь-ди-Соле, планировавшийся на 12–13 сентября, отменён по просьбе организаторов, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Как сообщается, в итальянском Трентино введены новые ограничения из-за коронавируса, в частности, запрет на проведение международных соревнований до 15 октября 2020 года.
Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был пройти с 9 по 13 сентября 2020 года в итальянском Тренто, перенесён на год из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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