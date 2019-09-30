В Таиланде в воскресенье, 29 сентября, завершился чемпионат мира по тяжёлой атлетике. Единственную, серебряную, медаль для сборной России завоевала Татьяна Каширина, которая является пятикратной чемпионкой мира, рекордсменкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Личный тренер 28-летней спортсменки Владимир Краснов в эксклюзивном интервью News.ru признался, что рекордсменка мира не собиралась выступать на соревнованиях, и также рассказал об отношении президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова к Кашириной после соревнований.

— Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Геннадий Аниканов признался, что перед началом чемпионата мира в Таиланде Татьяна Каширина, завоевавшая серебряную медаль, получила микротравму голеностопа. Только это остановило её перед золотом?

— Мы вообще хотели отказаться от турнира, потому что помимо голеностопа были другие микротравмы, включая проблему со спиной. Но при этом мы продолжали тренироваться и готовиться, и в конце концов, Татьяна решила поехать на чемпионат. К тому же, с нами общался Геннадий Аниканов, который сказал: «Ну, какая это команда без Татьяны?».

Татьяна Каширина и Ли Вэньвэнь Zhang Keren/Xinhua/Global Look Press

— Как она себя чувствует сейчас?

— У нас есть хороший спортивный врач, который со сборной России по лёгкой атлетике отработал 25 лет. Он живёт недалеко, мы постоянно к нему обращаемся со своими проблемами.

— Довольны ли вы результатом спортсменки? Могла ли она выступить лучше?

— Она всё равно молодец, боролась до последнего. Не задалось в рывке. Непонятно почему первый подход у нас не получился, во втором уже начала волноваться и только с третьего раза «порвала» 140 килограммов. Если бы с первого подхода получилось, то во втором мы бы прибавили и пошли на мировой рекорд, как планировали. Но как вышло, так вышло. Она в рывке очень хорошо была готова и на разминке мы 140 выигрывали очень легко, и главный тренер даже предложил взять вес больше – 145. Но Татьяна остановилась на этом. Бывают ошибки. Это спорт, ничего не сделаешь. Если бы в рывке было всё удачно, то можно было бороться за первое место, а так как мы проиграли шесть килограммов, и надо отыгрывать семь – для неё это было нереальным. Мы просто боролись за второе место.

— С какими эмоциями вернулись в Москву?

— Никаких. Татьяна расстроена, что не задалось, я пытался ей объяснить, что это спорт и такое бывает, но собой она недовольна.

— Как поддержали спортсменку после выступления?

— Многие поддержали. Когда она упала в разминочной зоне и не могла встать и идти, тут же все тренеры и врачи, и даже допинг контроль подбежали. Последние вообще поинтересовались, сможет ли она самостоятельно передвигаться или переместить её на носилках для сдачи контроля. Наложили лёд, помогли подняться, спуститься с пьедестала. Обидно, что наш президент (Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов, — News.ru) не зашёл в разминочный зал после того, как она травмировалась и не поинтересовался, что и как. Это очень неприятно, потому что все пришли, кто-то поздравлял, кто-то сочувствовал, интересовались ногой, а он нет.

— Вообще не появился?

— Самое смешное, мы уезжали двумя партиями, и когда провожали первую с девочками, которые заняли десятые-одиннадцатые места, он их собрал и при всех назвал их героями. А Татьяна, получается, второй сорт.

— Как отреагировали на это?

— Да как тут реагировать. Нам просто очень обидно.

Татьяна Каширина imago sportfotodienst/Global Look Press

— Впереди отпуск? Или она незамедлительно приступила к тренировкам после ЧМ?

— Будем лечиться.

— В апреле нынешнего года Каширина одержала победу на чемпионате Европы, показав результат 331 кг в сумме, что стало мировым рекордом. Какая следующая цель?

— Будем готовиться к Европе, конечно.

— Можно ли считать единственную медаль нормальным результатом?

— Так, а больше никто ничего не мог. Главный тренер сборной говорил, что никто не может бороться за медали, кроме Татьяны, и он заранее сказал, что рассчитывает именно на неё.

— Отстранение ряда российских спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил повлияло на подготовку?

— Это политика. Ничему удивляться не приходится. Будем смотреть, что они там дальше придумают. Все прекрасно видят, что сборную России всеми возможными и невозможными методами и средствами пытаются остановить.

P.S. На чемпионате мира женская сборная выступала в укороченном составе. Тренерский штаб заявил только семь спортсменок вместо десяти. Тима Туриева, выступающая в весовой категории до 65 кг, временно отстранена по подозрению в нарушении антидопинговых правил, а Александра Козлова (до 59 кг) и Ксения Пасхина (до 87 кг) были исключены из сборной из-за слабых результатов, показанных на контрольных тренировках