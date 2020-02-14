https://static.news.ru/photo/aebfa3d6-4fef-11ea-ab26-fa163e074e61_660.jpg Павел Кулижников Фото: Matt Herp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский конькобежец Павел Кулижников признался, что выступал на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити с травмой плеча.

У меня когда-то был перелом ключицы. Вчера упал, и вот это плечо вылетело, сейчас руку поднять не могу: поднимаю — и мне больно. Сегодня бегал с болью в руке. Просто рад, что есть медаль, — цитирует Кулижникова РИА Новости.

Спортсмен отметил, что из-за травмы старался бежать как можно аккуратнее.

Кулижников занял первое место на дистанции 500 метров на чемпионате мира в США, преодолев дистанцию за 33,727 секунды. Серебро завоевал ещё один представитель России Руслан Мурашов (33,995). Третье место занял японец Тацуя Синхама (34,035), писал NEWS.ru.