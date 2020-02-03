Фото: Li Yueran/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские фигуристки Алина Загитова и ЕлизаветаТуктамышева стали хедлайнерами ледового шоу в коттеджном посёлке под Ковровом во Владимирской области. Они выступили на льду местного замёрзшего озера в парк-отеле «Доброград».

Об этом сообщается на сайте поклонников Загитовой. Ранее NEWS.ru сообщал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы...