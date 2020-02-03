Бывший защитник ряда клубов Национальной баскетбольной лиги (НБА) Джереми Лин, который на данный момент играет на родине в китайском «Бэйцзин Дакс», рассказал, что столкнулся в США с расизмом по отношению к китайским спортсменам в связи с появлением и распространением коронавируса.
В прошлом сезоне я жил в Китае, а теперь, вернувшись на территорию США, меня огорчают расистские комментарии в отношении вируса в Китае, — написал 31-летний Лин на своей странице в Instagram, добавив, что мир нуждается в сострадании и понимании.
В связи с летальными исходами после появления вируса ряд спортивных событий, в частности чемпионат по баскетболу, либо перенесены, либо отменены.
Хоккеисты китайского «Куньлуня» не опасаются коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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