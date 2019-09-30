Олимпийский чемпион, британский спринтер Даррен Кэмпбелл, завершивший карьеру в 2006 году, раскритиковал чемпионат мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.
Спорт не развивается, и этому не способствуют пустые стадионы, которые показывает по телевидению. Я полагаю, что люди, которые видят это, думают, что спорт умирает, и переключают канал, — цитирует Кэмбелла BBC.
Он также отметил, что Доха является неудачным местом для проведения турнира, появление Усэйна Болта не спасло бы ситуацию.
Сейчас лёгкой атлетике нужно, чтобы IAAF действительно думали о том, что они делают. Если чемпионаты мира надо отдавать странам, в которых будут проданы все билеты, то так и стоит делать, — добавил Кэмбелл.
Российская легкоатлетка Яна Смердова считает недопустимыми условия проведения чемпионата мира в Дохе, писал News.ru.