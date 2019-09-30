Фото: Ferdaus Shamim/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поздравила Анжелику Сидорову, которая завоевала золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в прыжках с шестом.

Друзья, у нас первое золото чемпионата мира! И самое приятное, что оно в прыжках с шестом. Вчера я получила истинное наслаждение наблюдая за женским финалом, —написала Исинбаева на своей странице...