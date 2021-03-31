Казакевич рассказала, как ей починили сломанную винтовку

https://static.news.ru/photo/a1cce64e-920f-11eb-930d-96000091f725_660.jpg Ирина Казакевич Фото: vk.com/kazakevich_irina

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, занявшая третье место в спринте на чемпионате страны в Ханты-Мансийске, прокомментировала своё выступление.

Сегодня получился неплохой результат, место на пьедестале всегда приятно. Но в целом недовольна стрельбой лёжа. Очень много затратила времени на рубеже. По ощущениям 35–40 секунд, видимо, опасалась ветра. Плюс ещё штрафной круг, который меня не сильно порадовал. Для меня большой плюс, что я смогла в ритме и без ошибок стрелять стоя, — рассказала Казакевич спецкору NEWS.ru.

Также спортсменка рассказала, как ей чинили винтовку, которую она сломала после падения в спринте на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Винтовку успели заклеить, и я сегодня стреляла из неё. Были опасения, что что-то с ней может произойти, но мастер постарался на славу, чтобы у меня не происходило никаких казусов. Но в целом винтовка вернулась в прежнее рабочее состояние, в котором и была. Конечно, я сама виновата, что упала, но было обидно, что не дали другую винтовку. В случае чистой стрельбы из неё я могла отобраться в преследование. Когда занимаешь предпоследнее место, появляется много комментариев и критики, которые давят на нас, — отметила Казакевич.

Как сообщал NEWS.ru, 25-летняя российская биатлонистка Наталья Ушкина со следующего сезона будет выступать за сборную Румынии, так как получила гражданство этой страны. Об этом рассказала сама Ушкина после выступления на чемпионате России, где она заняла второе место в спринте. Также спортсменка имела интерес от команд Молдавии и Украины.