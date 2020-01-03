https://static.news.ru/photo/07d35e28-2fa1-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpgВинс КартерФото: Ron Jenkins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Форвард «Атланты» Винс Картер стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сыгравшим в матчах в четырёх разных десятилетиях.
В ночь на 5 января 42-летний баскетболист сыграл в домашнем матче регулярного чемпионата против «Индианы». Картер начал карьеру в 1998 году. Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА, сыгравшим в четырёх десятилетиях.