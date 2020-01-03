https://static.news.ru/photo/07d35e28-2fa1-11ea-956f-fa163e074e61_660.jpg Винс Картер Фото: Ron Jenkins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Форвард «Атланты» Винс Картер стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сыгравшим в матчах в четырёх разных десятилетиях.

В ночь на 5 января 42-летний баскетболист сыграл в домашнем матче регулярного чемпионата против «Индианы». Картер начал карьеру в 1998 году. Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА, сыгравшим в четырёх десятилетиях.

Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G — NBA (@NBA) January 5, 2020

Текущий сезон в НБА для Картера уже 22-й. В них он провёл 1510 матчей.

Ранее клуб НБА «Торонто Рэпторс» стал лучшей командой Канады 2019 года, по мнению журналистов национального агентства новостей Canadian Press, писал NEWS.ru.