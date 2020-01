В ночь на 5 января 42-летний баскетболист сыграл в домашнем матче регулярного чемпионата против «Индианы». Картер начал карьеру в 1998 году. Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА, сыгравшим в четырёх десятилетиях.

Vince Carter checks in to a standing ovation as he becomes the first player in @NBAHistory to play in four decades. pic.twitter.com/x5vjRJlb5G