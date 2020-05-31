Итальянский пловец Ломбини погиб в авиакатастрофе

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Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб на 23-м году жизни в результате крушения сверхлегкого самолета.

Также в авиакатастрофе погиб 23-летний пловец Джиоле Россетти, который управлял самолетом. Транспортное средство упало и загорелось после взлета. Причины происшествия на данный момент выясняются, сообщает пресс-служба Федерации плавания Италии.

Ломбини в 2017 году выступал на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде и Универсиаде.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий французского футбольного клуба «Осер» Фабрис Леполь погиб в результате ДТП на 44-м году жизни. Авария произошла в ночь с четверга на пятницу, писал NEWS.ru.