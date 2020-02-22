Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что в курсе действий итальянских властей по поводу обысков российских биатлонистов.
IBU осведомлён о действиях, предпринятых итальянскими властями и о первоначальном ответе российской команды. Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано полицейской службой. Подразделение IBU, отвечающее за все вопросы честности, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет предпринимать любые дальнейшие действия, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в релизе IBU.
Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты. Посольство РФ в Италии уже связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснить сложившуюся ситуацию. В свою очередь глава Минспорта Олег Матыцин поручил запросить всю информацию об инциденте у СБР.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен