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Итальянские полицейские обыскали гостиничные номера членов российской сборной по биатлону на основании ордера прокуратуры г. Больцано из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщили в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции.

По словам представителя Корпуса, отель проверяли сотрудники подразделения карабинеров по охране здоровья (NAS) Тренто по ордеру больцанской прокуратуры. Обыски были произведены из-за подозрений в отношении одного из российских спортсменов и...