16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Хочется просто забыть: федерация фигурного катания оценила прокат Трусовой

06:31, 23 ноября 2020
Александра Трусова Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обнародовала отчёт по итогам Гран-при в Москве. Среди прочего специалисты прокомментировали провальное выступление Александры Трусовой в произвольной программе.

Прокат произвольной программы Александра Трусовой хочется просто забыть. <...> Четверные в этот вечер не пошли — ни сальхов, ни лутц, ни тулуп…​ Помарок в прокате было много — в итоговом протоколе значится 6 дидакшен, — говорится в отчёте, размещённом на сайте ФФККР.

Также указывается, что Трусова заявила самый сложный контент среди всех участников Гран-при, включая мужские состязания.

Но заявить — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, — это другая история, — отметили специалисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александра Трусова прежде никогда не выступала так плохо, как на льду московского «Мегаспорта». Непонятно, что делают с фигуристами в «Ангелах Плющенко», заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Поводом для критики стала произвольная программа, которую Трусова провалила, заняв по итогам этапа только четвёртое место.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео