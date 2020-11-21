Хочется просто забыть: федерация фигурного катания оценила прокат Трусовой

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Российская фигуристка Александра Трусова прежде никогда не выступала так плохо, как на льду московского «Мегаспорта» в рамках Гран-при России. Непонятно, что делают с фигуристами в «Ангелах Плющенко», заявил бывший соперник главы академии, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Поводом для критики стала произвольная программа, которую «перебежчица» Трусова провалила в Москве, заняв по итогам этапа только четвёртое место. Не знаю, что делают в «Ангелах Плющенко», но такой Трусову мы...