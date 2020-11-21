Хочется просто забыть: федерация фигурного катания оценила прокат Трусовой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обнародовала отчёт по итогам Гран-при в Москве. Среди прочего специалисты прокомментировали провальное выступление Александры Трусовой в произвольной программе.
Прокат произвольной программы Александра Трусовой хочется просто забыть. <...> Четверные в этот вечер не пошли — ни сальхов, ни лутц, ни тулуп… Помарок в прокате было много — в итоговом протоколе значится 6 дидакшен, — говорится в отчёте, размещённом на сайте ФФККР.
Также указывается, что Трусова заявила самый сложный контент среди всех участников Гран-при, включая мужские состязания.
Но заявить — одно, а принять грамотное решение, основываясь на готовности спортсмена, сколько необходимо и каких прыжков, — это другая история, — отметили специалисты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александра Трусова прежде никогда не выступала так плохо, как на льду московского «Мегаспорта». Непонятно, что делают с фигуристами в «Ангелах Плющенко», заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Поводом для критики стала произвольная программа, которую Трусова провалила, заняв по итогам этапа только четвёртое место.