19 мая 2019 года московский баскетбольный клуб ЦСКА в восьмой раз стал чемпионом Евролиги. Тогда, в северном городе Испании, Витории, «армейцы» обыграли турецкий «Анадолу Эфес» с разницей в восемь очков — 91:83. Слёзы главного тренера Димитриса Итудиса после матча, объятия с президентом клуба Андреем Ватутиным и его слова «You make me proud like you promise» («Ты заставил меня гордиться, как и обещал») стали по-настоящему не просто ценными, но и крылатыми — ещё долго эта цитата гуляла в воздухе. Но что произошло дальше? Как самый титулованный российский клуб отмечал своё превосходство, в интервью NEWS.ru рассказал защитник «красно-синих» Дэниэл Хэкетт.

«Боже, храни наших матерей»

— В начале прошлого сезона вы верили, что ЦСКА возьмёт титул?

— Давайте скажем так: я был уверен, что мы будем сражаться за чемпионство. Я понимаю, насколько наш клуб — серьёзный проект, и знал, что этот сезон закончится для нас хорошо. В общем, я чувствовал уверенность в силах.

— Был ли момент в сезоне, когда поняли, что титул ваш?

— Не думаю, что это был особенный момент, но это был период, когда мы показали, что команда начинает расти, укреплять позиции и становиться сильнее. В марте-апреле мы играли в очень сильный баскетбол, много побеждали. В эти два месяца мы обыгрывали конкурентов и это, наверное, помогло нам понять, что мы готовы к предстоящим испытаниям.

— Как прошёл день перед финалом?

— Перед финалом всё было как обычно, я старался сфокусироваться на том, что нам предстоял тяжёлый вечер. Провёл немного времени с семьёй, дал интервью и всё. Вкусно поел, съел пасту с курицей — и обратно в номер к Андрею Лопатину. Мы разговаривали о всяком и готовились к предстоящему матчу, как обычно.

— В день финала команде после обеда показали видеообращение от мам. Расскажите об этом. Какие эмоции были после?

— Видео от матерей было шикарным. Это правда было нечто особенное, клуб организовал для нас это. Видео заставило нас всех испытать эмоции, мы все оглянулись назад, вспомнили, какими были раньше, каким было наше прошлое. Это как бы разожгло внутри нас огонь, который помог нам во время матча. Боже, храни наших матерей!

— Твоя первая мысль после финального свистка?

— Радость. Чистое счастье. Уровень восторга был выше потолка. Не знал, кого лучше обнять, просто носился, бегал. У меня даже сейчас мурашки по коже, когда я вспоминаю об этом моменте. Сама мысль, воспоминание о том, что я вижу финальный счёт на табло, слышу сирену и понимаю, что мы победили — наверное, самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери.

Игроки ЦСКА радуются победе команды в финальном матче Финала четырех Евролиги по баскетболу между командами Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) и ЦСКА (Москва, Россия) Валерий Шарифулин/ТАСС

«После финала гуляли всю ночь»

— Празднование на паркете, море шампанского в раздевалке — это то, что видят болельщики в трансляции. Но что происходит потом?

— Потом настало время для вечеринки! Мы быстро съездили в отель, приняли душ, а потом отправились в ресторан вместе со своими друзьями и родными. Когда стало уже совсем поздно, остались те, кто хотел веселиться. Играла музыка, было много шампанского, мы отмечали чемпионство. Думаю, мы отметили его правильно. Гуляли всю ночь!

— На праздновании в раздевалке вы переоделись в футболку с надписью «Пантано». Что это значило?

— Можно сказать, это символ. Пантано — небольшой район из города, откуда я родом. Там я провёл значимую часть своей жизни, там живёт моя мать, у меня там много друзей. Я хотел показать, откуда родом, и что горжусь этим. Знал, что там, дома, за меня все рады.

— После арены команда поехала в отель и пела песни в автобусе. Сейчас, когда пересматриваете эти видео, какие эмоции?

— Чувствую счастье. Вижу, как были счастливы ребята, как радовались все, кто причастен к клубу. Это заставляет понять: оно того стоило. Все эти тренировки, тяжёлые моменты, взлёты и падения, трудности, которые мы преодолели... Когда ты наконец побеждаешь, то наконец-то можешь это отпустить и просто порадоваться за каждого.

«Нужно было доказать Воронцевичу, что я неплох в танцах»

— Когда и как наступает тот момент — что всё, вы — чемпионы, всё закончилось, можно выдохнуть?

— Я до сих пор не совсем всё понял. Я не пересматривал матч. Только хайлайты. Даже не понял до конца, что именно мы сделали. Всё произошло так быстро! Сложно объяснить. Ты знаешь, что ты сделал, но это всё словно сон, который стал явью. Великолепное чувство.

— Вы были главной звездой танцпола в ресторане. Помните эти танцы? Это тот самый момент выхода эмоций, когда добился цели?

— Во-первых, начну вот с чего: Воро (Андрей Ворнцевич. — NEWS.ru) и Кори (Хиггинс. — NEWS.ru) весь год очень хотели, чтобы я с ними потанцевал перед матчем, когда команда выходит на паркет. Я никогда этого не делал, потому что стеснялся. Мне нужно было доказать Воро, что я очень даже неплох в танцах. Мы тогда знатно поплясали, было весело. Кажется, мы даже забирались на стойку бара и танцевали на ней. Президент клуба (Андрей Ватутин) тоже танцевал, он, кстати, очень неплох! Да и все остальные тоже были хороши, у нас была отличная вечеринка.

Игрок ЦСКА Кайл Хайнс и главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис (слева направо) радуются победе команды в финальном матче Финала четырех Евролиги по баскетболу Валерий Шарифулин/ТАСС

— Вы спали в ту ночь?

— О да, я спал, как младенец. Кажется, кто-то позаботился, чтобы мне было хорошо в номере. У меня были друзья, которые мне помогли. Лопата (Андрей Лопатин. — NEWS.ru) тоже меня поддержал. Мы проснулись, отлично позавтракали. По сути, до этого мы не спали всю ночь, так что, большую часть следующего дня мы отсыпались.

— Может быть, есть ещё история про этот финал четырёх, которую вы сами вспомните и хотели бы рассказать? Что-то про эту ночь или чьи-то слова тогда.

— Тяжело выделить что-то конкретное. Наверное, больше всего вдохновило то, что произошло в плей-офф с «Басконией», ведь мы играли в том же зале в Витории. Одним из самых вдохновляющих моментов стала речь Кайла Хайна о том, что мы ещё не закончили одно дело в Витории. Также важны были слова тренера после победы над «Басконией». Видео от матерей, конечно, тоже. Вообще, то, как едина была наша команда, очень важно. Мы все приехали выполнить задание, у каждого на лице было написано, будто он приехал на войну.