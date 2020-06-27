Другие

Губерниев оценил новое фото пловчихи Ефимовой в бикини

12:59, 28 июня 2020 18
Фото: pryanya93/instagram.com

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram с пляжа Манхэттен в Калифорнии.

На фото пловчихи в купальнике сразу же отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Булочки сладкие, но где же ананасы? — написал Губерниев в комментариях.

Ранее Ефимова показала, как прошла по улице вместе с толпой протестующих американцев в городе Бэнд, штат Орегон. Россиянка выложила на своей странице в Instagram сторис, на котором видно, как она идёт рядом с протестующими, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях