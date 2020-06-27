Губерниев оценил новое фото пловчихи Ефимовой в бикини

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram текст письма, в котором спортсмены обратились к организациям с просьбой допустить их к международным стартам в случае...