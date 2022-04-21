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Губерниев извинился перед Бузовой, подарив букет цветов

12:39, 21 апреля 2022
Губерниев извинился перед Бузовой, подарив букет цветов Фото: Владислав Усачёв/NEWS.ru
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова дали совместную конференцию, организованную телеканалом «Матч ТВ». Губерниев пришёл на это событие с опозданием. Войдя в зал, он подарил цветы Бузовой, с которой у него был конфликт во время чемпионата Европы по футболу, и попросил не обижаться на свои слова.

Между нами было многое, но наш с вами диалог — лучшее, что было в жизни. Не таите зла, — передаёт слова Губерниева корреспондент NEWS.ru.

Также он подарил ей три книги Астрид Линдгрен про Карлсона. Кроме того, Губерниев предложил Бузовой выпить коньяка и закусить шоколадом. Ольга отказалась, заявив, что никогда не пила коньяк. Но она приняла его извинения и в ответ подарила Губерниеву два билета на своё шоу «Вот это да».

Губерниев и Бузова поругались во время Евро-2020 по футболу, артистка пришла на эфир и заплакала после неудачных шуток телеведущего.

29 марта Бузова рассказала о любви к футболу и своём влиянии на спортсменов.

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