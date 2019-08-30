В субботу сборная России матчем с нигерийцами стартует на Кубке мира по баскетболу. Известный отечественный специалист Владимир Гомельский в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал серьёзные кадровые проблемы нашей команды, оценил её шансы завоевать олимпийскую лицензию, а также предсказал, как будет выглядеть тройка призёров турнира.

«Когда нет ни „центра“, ни игроков периметра с бросками — тогда совсем кранты»

— В ваших ожиданиях накануне Кубка мира в большей степени присутствует пессимизм ввиду огромного количества травм, резко ослабивших состав нашей сборной, или оптимизм, вызванный уверенной победой над Испанией в заключительном контрольном поединке?

— Я вообще по натуре оптимист, а к результатам контрольных матчей, равно как и к потерям в составе сборной отношусь спокойно. Не думаю, что наша команда выиграет этот Кубок мира — для этого должны совпасть очень много обстоятельств. Но в том, что сборная России по итогам Кубка мира пробьётся в олимпийскую квалификацию, у меня сомнений нет.

— Какую из многочисленных кадровых потерь нашей сборной вы назвали бы самой тяжёлой?

— Да все они тяжёлые. И Дмитрий Хвостов, и его тёзка Кулагин, Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Джоэл Боломбой — всё это ключевые игроки. Очень сложно выделить среди них наиболее болезненную потерю. Но, наверное, всё-таки Мозгов.

— После травм Мозгова и Боломбоя в окончательной заявке российской сборной на Кубок мира остался фактически один номинальный центровой — Владимир Ивлев. Это кошмарная ситуация для нашей команды или в современном баскетболе можно добиваться успеха и без доминирующих центровых?

Тимофей МозговDepo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Llok Press Тимофей МозговDepo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Llok Press

— Поймите меня правильно: я не большой сторонник того, что в баскетболе называется «small ball». Центровой — это дефицитное амплуа, поэтому сборные и клубы тех стран, где нет доминирующих центровых, придумывают и находят какие-то возможности, чтобы компенсировать их отсутствие. Для того, чтобы компенсировать отсутствие «центра», необходимы очень техничные и быстрые, с хорошо поставленными бросками игроки периметра. И когда нет ни того, ни другого — тогда совсем кранты. У нас в сборной, слава Богу, и вместо Хвостова разыгрывающие есть, и с бросками даже у наших «четвёртых номеров» всё в порядке. Мы можем компенсировать отсутствие Мозгова в атаке, но как мы компенсируем его отсутствие в защите — вот это проблема.

— В окончательной заявке российской сборной нет опытных защитников Егора Вяльцева и Вячеслава Зайцева, а также центрового Артёма Забелина...

— ...Нет и Антона Понкрашова.

— Совершенно верно. На ваш взгляд, могли ли эти игроки усилить нашу сборную на Кубке мира именно в плане действий в обороне?

— Вы забываете о том, что концепцию и стратегию на турнир, тактику на каждый матч выбирает главный тренер. Если тренер не знает, как использовать Понкрашова, Зайцева или Вяльцева, то он вправе не взять их в команду. Я уверен, что Сергей Базаревич думал об этом и пытался за письменным столом каким-то образом вписать этих баскетболистов в свои схемы. В итоге вписать у него не получилось — значит, он прав.

«Европа впервые может остаться без призового места»

— Если вернуться к последнему контрольному матчу с Испанией, победа россиян с разницей в 19 очков действительно может давать серьёзный повод для оптимизма? Или на неё не следует обращать внимания?

— Нет, конечно же, не следует обращать внимания. И, кстати, что тогда говорить о предыдущем спарринге с аргентинцами, в котором наша сборная проиграла с серьёзной разницей в счёте? Нет-нет, всё по-настоящему начнётся 31 августа, и самым сложным будет тот соперник, с которым российская команда играет здесь и сейчас. Никто это правило не отменял. В первый день турнира у нас матч с Нигерией, в составе которой есть три игрока НБА (центровой «Юты Джаз» Экпе Юдо, форвард «Орландо Мэджик» Аль-Фарук Амину, защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джош Окоги. — Прим. News.ru.) и передняя линия которой превосходит нас в физической силе, мощи, росте и мастерстве. При этом нигерийцы и в скорости нам не уступают. Единственное, что мы можем им противопоставить — разумное позиционное нападение с высоким процентом реализации трёхочковых бросков. А это — как получится. Между тем поединок с Нигерией очень важен — это первый матч на турнире. Желаю нашим ребятам победы и надеюсь, что они её добьются. И это точно не будет победа малой кровью.

— Каковы шансы российской сборной напрямую отобраться на олимпийский турнир в Токио-2020 по итогам Кубка мира?

— Это задача из разряда нерешаемых.

Huang Zongzhi/Xinhua/Global Look Press

— Сборная США, несмотря на многочисленные отказы и травмы ведущих игроков, продолжает оставаться главным фаворитом Кубка мира?

— Пожалуй, да. Но у меня есть крамольная мысль: если не брать самый первый послевоенный чемпионат мира, то нынешний турнир — раньше он назывался чемпионатом мира — станет первым, на котором ни одна из европейских сборных не попадёт в призёры. И это может быть очень обидно для нашего континента.

— А как в таком случае может выглядеть тройка призёров Кубка мира?

— США, Канада, Австралия — в любом порядке.

— Значит, на ваш взгляд, Испания и Франция сейчас слабее названных вами фаворитов?

— Думаю, слабее. А самая сильная на данный момент европейская сборная — это Сербия.

«Президент ФИБА — фигура, ничего не решающая в мировом баскетболе»

— На очередном конгрессе ФИБА (Международной федерации баскетбола) накануне старта Кубка мира был избран новый президент организации. Аргентинца Орасио Мураторе сменил на этом посту малиец Хамане Ньянг. Чем можно объяснить выбор представителя далеко не самой баскетбольной страны на руководящую должность?

— Я, наверное, вас разочарую: президент ФИБА — это фигура, ничего не решающая в мировом баскетболе. На него возлагаются лишь представительские функции. В своё время даже король Филиппин тоже был президентом ФИБА. В этой организации решающее слово принадлежит генеральному секретарю. Особенно ярким примером был доктор Джонс, тоже занимавший пост генсека. А президент — какая разница, откуда он? Пришла очередь Африки выдвинуть свою кандидатуру — выбрали малийца. Когда подойдёт срок следующих выборов, президентом станет европеец.

— То есть идёт своеобразная ротация представителей континентов на посту главы ФИБА?

— Именно так. А вот должность генерального секретаря ФИБА — практически пожизненная. Единственный человек, который отказался от неё по собственной инициативе — серб Борислав Станкович. Да и то вынужден был сделать это лишь по состоянию здоровья. Дай ему Бог долгих лет жизни. Станкович для мирового баскетбола сделал очень много — примерно столько же, сколько доктор Джонс. Именно тогда баскетбол получил всемирное признание и обрёл статус олимпийского вида спорта.