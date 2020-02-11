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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что запасной сборной страны Карим Халили рассматривается кандидатом в мужскую эстафету на чемпионате мира в Италии. По его словам, принять участие в турнире может и другой запасной — Кирилл Стрельцов.

Они вместе будут выступать на Кубке IBU, оттуда уже приедут на чемпионат мира. Потому что в первые четыре дня чемпионата мира они не нужны. Они находятся в Италии, в 100...