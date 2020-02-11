Екатерина Глазырина Екатерина Глазырина Фото: Tobias Nykanen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, которая называлась запасной участницей сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве, пропустит турнир.

Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв в эфире «Матч ТВ».

Что касается Кати Глазыриной, то она, к сожалению, приболела, на чемпионат мира поехать не сможет. У неё температура, она будет восстанавливаться, — объяснил глава СБР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё накануне, 10 февраля, Драчёв говорил о расширении женской команды за счёт девушек с Кубка IBU. По его словам, планировалось позвать Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву. Они должны были присоединиться к сборной по ходу турнира, поскольку «им нет смысла приезжать к первой гонке чемпионата мира», заявлял Драчёв журналистам на пресс-конференции.

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