Главный тренер ЦСКА заявил, что Майк Джеймс показал не самую лучшую игру

https://static.news.ru/photo/6ae90102-3022-11eb-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 74:73 (17:20, 18:18, 23:17, 16:18). Самым результативным игроком встречи стал защитник Майк Джеймс, набравший 28 очков.

Первая половина встречи осталась за гостями, «армейцы» то и дело не могли найти свою игру. Однако после большого перерыва в команде как будто открылось второе дыхание. Главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис на послематчевой пресс-конференции объяснил, благодаря чему удалось достичь такого результата.

Мы ожидали, что игра будет жёсткой и сложной. У «Реала» очень много качеств, с которыми надо справляться. Они начали встречу более агрессивно, мы теряли мяч без каких-либо причин, сделали семь потерь, из которых пять были не вынужденными. В перерыве мы говорили, что нужно поднять уровень агрессивности, если у нас не идут броски, надо активнее идти на щит и угрожать с первичного созидания. В итоге мы лучше старались, чем соперник, что привело нас к победе, как и отличная работа Майка. Уилл и Данни были на подборе в последней атаке и позволили совершить второй бросок, — сказал Итудис.

По словам наставника, в большом перерыве команда проделала большую работу, стала выглядеть активнее и агрессивнее.

Было важно, как мы начали третью четверть: активностью на подборе, старанием, показали, что можем играть лучшую защиту, потому что в первой половине проиграли три очка, а могли и 12, потому что показывали не самый хороший баскетбол. В какие-то моменты играли маленьким составом, это немного помогло и дало дополнительные трёхочковые. Сегодня очень важными игроками были: Торнике Шенгелия, который удерживал защиту, Никола Милутинов, который работал с мячом на подборе, выдающееся выступление Майка Джеймса, Уилл Клайберн принесли нам 25 подборов. Мы, возможно, не сыграли в свой баскетбол, но мы будем добавлять, нам не хватало движения мяча под кольцом и первичного созидания. За счёт такого статического нападения в ранней стадии не заставляли двигаться защиту. Получилась очень интересная игра, — добавил он.

Однако, по мнению греческого специалиста, этот матч не стал лучшим для Джеймса в этом сезоне.

Это не лучший матч Майка. Он может играть лучше, он ошибался, но для него это был отличный вечер. Мы играли без Майка и играли хорошо. Мы знаем, почему мы выигрываем и почему проигрываем. Мы можем играть лучше, — заключил он.

А вот по мнению капитана команды Никиты Курбанова, именно игра американского защитника настроила коллектив положительно и позволила завершить матч так успешно.

Возможно, игра в нападении не всегда была стабильна, но игра Джеймса дала нам положительный заряд, хорошо, что выиграли. Наша задача в последние минуты — работа в защите. В конце мы забили тяжёлые броски, — сказал Курбанов.

Этот матч стал шестым победным. Однако капитан не стал акцентировать на этом внимание, но подчеркнул, что на данный момент команда продолжает набирать ход.

Не хочется так говорить и расшатывать, мы по крупицам это собираем, не хочется расшатывать. Пока что мы на пути и движемся к своей цели, проделываем хорошую работу и это приносит свои плоды, — добавил капитан.