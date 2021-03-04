Героини и неудачницы: почему биатлонистки не могут бороться как лыжницы

Две женские эстафеты в смежных видах спорта ярче всего показали, как обстоят сейчас дела в российских лыжных гонках и биатлоне. В то время как лыжницы героически сражались с фаворитами-норвежками и в достойной борьбе стали обладательницами серебряных медалей, несмотря на чреду травм у лидеров команды, биатлонистки провели очередную блеклую гонку, не показали ни хода, ни стрельбы и закончили эстафету на восьмом месте. NEWS.ru сравнивает ситуацию в лыжной и биатлонной командах и приходит к выводу, что эти результаты закономерны.

Здоровые амбиции

Вы можете себе представить, чтобы биатлонистки после четвёртого места в эстафете на чемпионате мира плакали навзрыд? Скорее всего, такой результат и тренеры, и спортсменки сочли бы большим успехом и заделом на будущее, а довольные биатлонистки рассказывали бы в интервью о том, что они не ставили перед собой особых целей и показали хороший результат, на который готовы.

На Юлию Ступак было больно смотреть после того, как она в паре с Натальей Непряевой осталась в шаге от пьедестала в командном спринте на чемпионате мира. Она не могла сдержать слёз от обиды, ведь сделала всё для этого успеха, а партнёрша, выступавшая с травмой руки, не сдюжила. Четвёртое место для лыжниц — это однозначное поражение и никак иначе, потому что только ради медалей, а не тёплого места в команде они истязают себя на тренировках. Отсюда и искренняя, а не наигранная досада максималисток.

В этом сезоне не ставила никаких целей, чтобы не разочаровываться или наоборот. Я была на Кубке мира прошлой весной, так что я закончила на Кубке мира и начала на Кубке мира, — так биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё пребывание в команде.

Отношение к неудачам

Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биатлонистки свои результаты воспринимают спокойно, какими бы они ни были. Можно не попасть в гонку преследования, завалить эстафету, а потом с отрешённым видом в микс-зоне отвечать дежурными фразами про то, что если сегодня не получилось, то обязательно получится завтра или на следующей неделе. С таким подходом легче переживать неудачи и не зацикливаться на них, но и при этом не обязательно стремиться повышать планку, достаточно стабильно проходить отбор в команду.

У меня нет слов, одно бешенство, я уже не знаю... Понимаю, что с соперницами нужно бороться, но опять у нас четвёртое место. Это вообще не то, на что я рассчитывала, — сказала лыжница Юлия Ступак в эфире «Матч ТВ» после поражения в командном спринте.

Однако биатлонистки безуспешно ждали свою счастливую звезду весь чемпионат, а лыжницы уже вскоре искупили неудачу с лихвой серебром в традиционной эстафете, где каждая из спортсменок прыгнула выше головы на своём этапе.

Преодоление трудностей

Кто-то ищет способ решения проблемы, а кто-то причины для объяснения неудач. После страшных травм в январе у Татьяны Сориной (разрыв связки) и Натальи Непряевой (перелом двух костей в кисти руки) даже сам факт их участия в чемпионате мира казался чудом. Однако спортсменки в максимально короткие сроки прошли восстановление и в Оберстдорфе боролись за награды практически с первого старта. Результаты у Сориной и Непряевой далеко не во всех гонках были блестящими, однако никто из них даже не заикался про случившееся. Девушки говорили о переоценке своих сил, неправильной тактике и недоработках, но только не об обстоятельствах.

На чемпионате мира по биатлону в команде уже с первых дней пошли разговоры о том, что Поклюка в качестве подводки к главному старту была выбрана неудачно, спортсмены не смогли хорошо изучить трассу и стрельбище за две недели, зато прилично «наелись» на высоте и плохо себя чувствуют. Евгения Павлова чуть не плакала от отчаяния и просилась отправить её вниз со среднегорья.

Когда я пробежала здесь спринт, молила в слезах, чтобы спустили меня вниз. У меня есть все переписки. Писала, что не могу, что больше двух месяцев ниже 1000 метров не опускалась. В жизни в горах так долго не сидела. У меня слабость. Я не могу, не сплю. Но живу там же, — говорила Павлова в интервью после одиночной смешанной эстафеты. Как говорится, почувствуйте разницу.

Управление командой

Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Логика принятия тренерских решений в биатлоне в последние годы не поддаётся никакому пониманию. Иногда кажется, что если бы места в составе разыгрывали бы в карту или рулетку, хуже бы не было. К примеру, перед мужской эстафетой состав второй год подряд определялся тренерским голосованием. У женщин старший тренер команды Михаил Шашилов давно замечен в излишней протекции своих спортсменок. На чемпионате мира он демонстративно поставил в эстафету неготовых Евгению Павлову и Татьяну Акимову, чтобы умыть руки и заодно избавиться в будущем от советов главного тренера и руководства. Но с таким подходом сборная страны скоро будет состоять на 80 процентов из представительниц Свердловской области.

В лыжной команде такой чехарды не может быть по определению, потому что вся власть сосредоточена в одних руках. Елена Вяльбе в одном лице и президент федерации, и главный тренер, и лицо, ответственное за контакты с прессой. Поэтому там и в интервью никто лишнего не ляпнет и не будет переводить друг на друга стрелки и по составу ни у кого вопросов не возникнет. При этом Вяльбе выполняет роль третейского судьи между представителями различных конкурирующих групп. К слову, расстановка по этапам оказалась оптимальной, что сработало в гонке на все сто процентов.

Развитие молодёжи

В сегодняшних эстафетных составах было по одной схожей спортсменке. 25-летняя лыжница Яна Кирпиченко и биатлонистка Ирина Казакевич, которая моложе её на год, вместе выигрывали медали Универсиады в Красноярске два года назад, затем вместе пробились в основу сборной и в этом году дебютировали на чемпионатах мира. Но если попадание в 15 лучших в спринте Казакевич было воспринято биатлонной общественностью как выдающийся результат, а сама она претендует на неофициальную номинацию «Открытие года», то попадание в десятку Кирпиченко на главном старте сезона уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

При этом и сегодня Ирина не справилась на огневом рубеже и много проиграла на своём этапе ходом, по сути вычеркнув команды из медальной борьбы, а Яна великолепно провела стартовый этап, на котором вместе с норвежкой оторвалась от соперниц и положила почин к завоеванию медали. Показательно, что и 26-летняя Светлана Миронова всё ещё ходит в подающих надежды восходящих звёздах биатлона, а её ровесница Татьяна Сорина — самая старшая в команде, статус лидера подтвердила надёжностью на самом сложном этапе против лучшей лыжницы мира Терезы Йохауг.