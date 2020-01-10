https://static.news.ru/photo/d3779180-33bf-11ea-85e4-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Bruno Fouillat/www.imago-images.de/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад, одержавший победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, прокомментировал свою победу.

Сегодня мне было легче готовиться к гонке без Йоханнеса Бё, так как мог стартовать медленнее, чем обычно. Это сыграло в мою пользу в конце и помогло сохранить силы до конца гонки. Во всех трёх спринтах в декабре я не показал достойных результатов из-за ошибок на огневом рубеже, но сейчас я больше сосредотачивался на себе и на своей стрельбе, — рассказал Фуркад на пресс-конференции.

Также семикратный обладатель Кубка мира отметил, что сегодня был быстрее, чем в последних гонках, но не считает, что способен побеждать только в отсутствие Бё-младшего, так как уже выигрывал индивидуальную гонку в Эстерсунде.

Как сообщал NEWS.ru, Евгений Гараничев попал в курьёзную ситуацию накануне спринта в Оберхофе.