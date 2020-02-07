Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 59:72 (15:20, 19:13, 4:21, 18:21). Для подопечных Димитриса Итудиса это стало вторым поражением на неделе. До этого «красно-синие» в сложной игре на домашней арене не смогли добыть победу над «Анадолу Эфес» из Турции. Форвард ЦСКА Ховард Сант-Рос в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил причины поражений и рассказал, почему команда провалила третью четверть.

— Для ЦСКА эта неделя получилась очень сложной: сначала поражение в стенах «Мегаспорта», теперь неудачный выезд в Грецию. Как в целом оцените игру?

— Да, неделя действительно получилась не самой хорошей. Против «Олимпиакоса» мы провели очень тяжёлый матч. У нас не получались передачи, которые были очень важны, броски не шли, сопернику удавалось без труда нас блокировать. Если разбирать игру по четвертям, то могу сказать, что был очень разный баскетбол: мы неудачно начали, и когда показалось, что вот-вот сумеем изменить ситуацию, мы провалились. Это непредсказуемый вид спорта, мы должны быть ко всему готовы. Но сейчас наша главная задача — это проделать большую работу над ошибками.

— У «Олимпиакоса» выбыли лидеры. Могло вас это расслабить?

— Нет, конечно, нет. Вне зависимости от того, кто выходит на паркет, а кто нет, мы были настроены серьёзно. Просто для «Олимпиакоса» успешно сложился день. Мы старались бороться, но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. Мы часто не находили понимания. Соперник проделал хорошую работу. В этот раз у них получалось практически всё: и работа в нападении, и в защите, и, что важно, они сумели забить много трёхочковых бросков. Они показали отличный баскетбол.

— Да и у вас всё начиналось неплохо: 15 очков после первой четверти, 19 — после второй. Но четыре набранные очка по итогам третьих десяти минут испортили всю картину. Почему так получилось?

— Всё, что я могу сказать: «Олимпиакос» выглядел лучше, сильнее, быстрее. А мы, в свою очередь, допустили слишком много ошибок, часто теряли мяч и не могли справиться с защитой соперника.

— Как отреагировал Димитрис Итудис после матча?

— Он сказал, что мы должны оставаться вместе несмотря ни на что. Мы проиграли оба матча на этой неделе, сейчас не время опускать руки. Мы должны продолжать работать.

— Если сравнивать встречу с «красно-белыми» и матч с «Анадолу Эфес», то какое поражение далось тяжелее?

— Если честно, то очень сложно сейчас сравнивать. Мне кажется, даже если я задумаюсь, то не смогу. Это две совершенно разные команды с разной философией и видением игры. Думаю, что все поражения мы одинаково переживаем.

— В матчах чемпионата Евролиги вы уже сыграли несколько матчей. Сильные отличия от Лиги чемпионов?

— Я всё ещё нахожусь в стадии адаптации. На самом деле Евролига сильно отличается от Лиги чемпионов, особенно ритмом, он, кажется, быстрее, но это здорово. Я узнаю новые команды, новых талантливых игроков, которые помогают мне становиться лучше. Мне очень комфортно в ЦСКА.