Форвард БК ЦСКА Антонов о матче с МБА: «Настоящий бой»

https://static.news.ru/photo/dae44530-f91c-11ea-8e88-fa163e074e61_660.jpg Семён Антонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тяжелый форвард баскетбольного клуба ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу над МБА со счётом 106:59 (27:18, 33:13, 27:14, 19:14) в матче Кубка Гомельского.

Мы отнеслись с большим уважением к сопернику, начали агрессивно с первых минут, они нам дали настоящий бой, проанализировали предыдущую встречу, но мы играли с большим желанием, особенно перед нашими болельщиками, которые пришли поддержать нас спустя долгое время без баскетбола. В пятницу (18 сентября. — NEWS.ru) нам предстоит встретиться с «Пармой», думаю, этот соперник не нуждается в представлении. Мы проведём анализ и постараемся взять кубок, — сказал Антонов на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на то, что не приехали «Црвена Звезда» и «Панатинаикос», баскетболист доволен проведением соревнований.

Думаю, если сказать, что это расстраивает, это было бы неуважением к турниру и соперникам, конечно, хотелось бы провести турнир, как раньше, но в связи с этой ситуацией хорошо, что вообще Кубок Гомельского проводится и хорошо, что начинаем играть, хоть и в таких условиях. А ребятам из МБА желаем большой удачи в сезоне. Для ЦСКА-2 это был бесценный опыт провести матчи против команд уровня ВТБ, плей-офф, — добавил он, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21. Совет принял решение начать сезон-2020/21 20 сентября. В нём примут участие 13 команд. По итогам регулярного сезона определятся восемь лучших клубов лиги, а победитель будет выявлен в серии плей-офф до трёх побед по схеме 2-2-1.