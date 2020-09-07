«Фили» поможет вузу из России войти в элиту лучших регбийных команд Европы

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мужская и женская сборные команды по регби появятся в Высшей школе экономики (ВШЭ) при поддержке одного из старейших клубов России «Фили», сообщил NEWS.ru генеральный директор клуба Иван Лыско.

Для нас это не только важный шаг в процессе возрождения клуба, но и свой вклад в развитие регби в России. Высшая Школа Экономики — ведущий ВУЗ страны, где учатся будущие руководители крупных предприятий и государственных структур, и культивация регби среди студентов принесёт свои плоды, — сказал Лыско.

В свою очередь тренер сборной Михаил Луковкин заявил, что самые знаменитые ВУЗы Европы, такие Оксфорд, Кэмбридж, Сарбона и многие другие имеют свои команды по регби с многолетней историей.

И у нашего ВУЗа есть отличная возможность войти в этот элитарный клуб, познакомившись на регбийном поле с мировой финансовой и политической элитой. А поддержка легендарного и самого титулованного московского клуба «Фили», который, кстати, начинал свой путь в 1967 году именно со студентов московских университетов, даст нам гарантированный успешный результат, — отметил Луковкин.

«Фили» предоставит ВЭШ методическую и практическую помощь тренеру сборной, а также инвентарь и место для тренировок на стадионе клуба.

Регбийный клуб «Фили» один и старейших и титулованных регбийных клубов страны, основанный в 1967 году. Пятикратный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Четырёхкратный серебряный призёр СССР и бронзовый призёр чемпионата СССР и России.

Ранее Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что в российских школах планируют ввести урок регби в рамках занятий по физической культуре. По его словам, включить регби в «третий урок» физкультуры удалось уже в сотнях российских школ, писал NEWS.ru.