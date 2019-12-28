https://static.news.ru/photo/6be7b608-2a23-11ea-9454-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова успела соскучиться по соревнованиям, пропустив чемпионат России.

Тренер Загитовой Этери Тутберидзе рассказала, что её подопечная прислала ей СМС, написав, что уже соскучилась по соревнованиям, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Загитова сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу, писал NEWS.ru. После этого она уточнила, что не думает о завершении карьеры.