Фигурист сборной России Морозов заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/affbd21a-f841-11ea-a7cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист Владимир Морозов заразился новой коронавирусной инфекцией. Его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Надеюсь, что форма лёгкая. Была первые дни температура, а сейчас она более или менее нормализовалась. Голова побаливает. Редко бывает кашель, горло болит. Лечение прохожу дома, — поделился спортсмен.

По его словам, 28 сентября он сдаст повторный тест. Если результат окажется отрицательным, то через один день ему придётся ещё раз пройти эту процедуру. Только после двух отрицательных тестов он сможет выйти на лёд.

Морозов выступает в паре с Евгенией Тарасовой. Из-за болезни мужчины спортсмены пропустят стартовый этап Кубка РФ, который пройдёт 18–22 сентября в Сызрани.

Тарасова также сдала тест на COVID-19. Результатов пока нет. Но она утверждает, что чувствует себя хорошо, передаёт РИА Новости.

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.

Как ранее писал NEWS.ru, три игрока футбольного клуба ПСЖ заразились коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом из сообщения пресс-службы парижской команды стало известно 2 сентября.

Позднее в СМИ появились сведения о том, кто именно в ПСЖ подхватил коронавирус. Заболевшими оказались Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.