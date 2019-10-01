Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании российский фигурист Александр Энберт приостановил выступления из-за рекомендации врачей.
В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при, — сообщается в заявлении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Пара Забияко и Энберт является серебряными призерами Олимпийских игр-2018 в командном турнире.
Тренерский штаб сборной России по скейтбордингу огласил состав команды на первый в истории чемпионат Европы, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября, писал News.ru.