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Олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фара положительно оценил решение Антидопингового агентства США (USADA) о четырёхлетней дисквалификации своего бывшего тренера Альберто Салазара.

Я рад, что USADA завершило расследование в отношении Салазара. Я покинул его тренировочный лагерь в Орегоне в 2017 году, но, как я всегда говорил, я не терплю тех, кто нарушает...