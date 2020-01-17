Фигуристка Евгения Медведева 29 марта примет участие в показательных выступлениях участников российской сборной в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Мероприятие приурочено к окончанию сезона.
График выступлений российской спортсменки в первой половине 2020 года
В начале лета Евгению Медведеву увидят японские зрители. Подтверждено участие фигуристки в ледовом шоу «Сейлор Мун», которое пройдёт в городах Японии со 2 по 7 июня.
На прошедшем в декабре 2019 года в Красноярске чемпионате России Евгения Медведева смогла принять участие только в короткой программе, по итогам которой завоевала пятое место. Как сообщал NEWS.ru, перед произвольной программой фигуристка снялась с соревнований из-за сломанного конька.
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