https://static.news.ru/photo/bc39e3f4-39ed-11ea-a05c-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева 29 марта примет участие в показательных выступлениях участников российской сборной в московском Дворце спорта «Мегаспорт». Мероприятие приурочено к окончанию сезона.

График выступлений российской спортсменки в первой половине 2020 года приводит АиФ. С 6 по 12 апреля Медведева будет работать в ледовом шоу Art on Ice на Тайване. Организаторы подготовили насыщенную программу с участием лучших фигуристов мира к 25-летию шоу.

В начале лета Евгению Медведеву увидят японские зрители. Подтверждено участие фигуристки в ледовом шоу «Сейлор Мун», которое пройдёт в городах Японии со 2 по 7 июня.

На прошедшем в декабре 2019 года в Красноярске чемпионате России Евгения Медведева смогла принять участие только в короткой программе, по итогам которой завоевала пятое место. Как сообщал NEWS.ru, перед произвольной программой фигуристка снялась с соревнований из-за сломанного конька.