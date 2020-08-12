«Это не страна для жизни»: спортсмен из Белоруссии назвал минусы России

https://static.news.ru/photo/6f14e372-dca8-11ea-b459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Башан/vk.com

Вернувшийся в Белоруссию метатель молота Николай Башан, тренировавшийся в России и выступавший за сборную страны, перечислил минусы российской жизни.

По его словам, он всегда понимал, что не будет жить в РФ.

Это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение. Там — муравейник, — заявил 27-летний спортсмен.

Башан считает, что в жители Минска более добрые и спокойные, а сам город комфортнее. Он отметил, что переехал в Россию из-за тренера, олимпийского чемпиона Сергея Литвинова, передаёт sb.by.

Метатель молота родился в Белоруссии, однако в 2009 году принял решение о переезде в Саранск и начать выступать за сборную РФ. В 2014-м году он одержал победу в Спартакиаде молодёжи и занял третье место на Всероссийских соревнованиях в 2018-м.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев отказался от перехода в российские клубы. Он продолжит выступать в чемпионате Испании.