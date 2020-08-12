«Это не страна для жизни»: спортсмен из Белоруссии назвал минусы России

Вернувшийся в Белоруссию метатель молота Николай Башан, тренировавшийся в России и выступавший за сборную страны, перечислил минусы российской жизни.
По его словам, он всегда понимал, что не будет жить в РФ.
Это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение. Там — муравейник, — заявил 27-летний спортсмен.
Башан считает, что в жители Минска более добрые и спокойные, а сам город комфортнее. Он отметил, что переехал в Россию из-за тренера, олимпийского чемпиона Сергея Литвинова,
Метатель молота родился в Белоруссии, однако в 2009 году принял решение о переезде в Саранск и начать выступать за сборную РФ. В 2014-м году он одержал победу в Спартакиаде молодёжи и занял третье место на Всероссийских соревнованиях в 2018-м.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев отказался от перехода в российские клубы. Он продолжит выступать в чемпионате Испании.
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