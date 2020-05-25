Евролига по баскетболу решила не доигрывать сезон

https://static.news.ru/photo/c68a8816-9e7b-11ea-b532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетбольная Евролига решила не доигрывать сезон-2019/20, сообщает пресс-служба лиги.

Все участники нынешнего розыгрыша сохранят свои места. От России будет три клуба — ЦСКА, «Зенит» и «Химки».

Ранее президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу выступил с предложением досрочно завершить текущий спортивный сезон. Также 25 мая профсоюз баскетболистов Евролиги призвал завершить текущий сезон.

Розыгрыши европейского чемпионата и Еврокубка были приостановлены в марте из-за распространения инфекции коронавируса. Евролига, в свою очередь, была настроена на доигровку соревнований, однако в прошедшую субботу, 23 мая, руководство лиги провело видеоконференцию с капитанами команд, которые высказались в пользу завершения.

Среди команд, которые участвовать в голосовании, выступил и московский ЦСКА, писал NEWS.ru.