Президент Евролиги выступил с решением относительно баскетбольного сезона

Розыгрыши европейского чемпионата и Еврокубка были приостановлены в марте из-за распространения инфекции коронавируса. Евролига, в свою очередь, была настроена на доигровку соревнований, однако в прошедшую субботу, 23 мая, руководство лиги провело видеоконференцию с капитанами команд, которые высказались в пользу завершения.
В понедельник, 25 мая, профсоюз баскетболистов Евролиги призвал завершить текущий сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.
В ближайшее время Евролига должна принять окончательное решение о судьбе сезона-2019/20. В голосовании примут участие 11 команд, которые обладают лицензией А. Чтобы сезон возобновился или, наоборот, был признан завершённым, необходимо проголосовать большинству — минимум шести командам. Среди команд, которые будут участвовать в голосовании, выступит и московский ЦСКА, писал NEWS.ru.