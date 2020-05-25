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Президент Евролиги выступил с решением относительно баскетбольного сезона

13:41, 25 мая 2020
Жорди Бертомеу Жорди Бертомеу Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу выступил с предложением досрочно завершить текущий спортивный сезон. Об этом сообщает Eurohoops на официальной странице в Twitter.

Розыгрыши европейского чемпионата и Еврокубка были приостановлены в марте из-за распространения инфекции коронавируса. Евролига, в свою очередь, была настроена на доигровку соревнований, однако в прошедшую субботу, 23 мая, руководство лиги провело видеоконференцию с капитанами команд, которые высказались в пользу завершения.

В понедельник, 25 мая, профсоюз баскетболистов Евролиги призвал завершить текущий сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

В ближайшее время Евролига должна принять окончательное решение о судьбе сезона-2019/20. В голосовании примут участие 11 команд, которые обладают лицензией А. Чтобы сезон возобновился или, наоборот, был признан завершённым, необходимо проголосовать большинству — минимум шести командам. Среди команд, которые будут участвовать в голосовании, выступит и московский ЦСКА, писал NEWS.ru.

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