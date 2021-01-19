Экс-тренер ЦСКА эмоционально отреагировал на снос УСК и переезд «армейцев»

https://static.news.ru/photo/79bfdf64-5a7c-11eb-aa68-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska.ru

Бывший разыгрывающий защитник и главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Иван Едешко и прокомментировал решение о сносе Универсального спортивного комплекса, в котором базируются «красно-синие».

Видели ли вы справедливость в этом мире, когда решают всё деньги? Наверное, не видели. Как это понять? Где забота о народе, который ходит туда, получает удовольствие от спорта? Куда они пойдут, что с ними будет? А что будет с детьми, когда все спортивные сооружения убивают? Разрушать старое, намоленное я считаю неправильным, — признался Едешко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, «армейцам» «бесполезно что-то делать, невозможно пойти против ветра».

Обидно — не то слово. Куда ЦСКА переезжать? В какой другой город? Как можно из Москвы уехать? — удивляется он.

Накануне стало известно о том, что Министерство обороны намерено провести масштабную реконструкцию и модернизацию объектов ЦСКА. По словам президента баскетбольного ЦСКА Андрея Ватутина, команда в скором времени может переехать из Москвы и начать представлять другой город. Такой вариант рассматривается в клубе после новости о сносе домашней арены «армейцев» УСК ЦСКА.

Ранее тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу назвал состав на последние два матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2022, писал NEWS.ru.