https://static.news.ru/photo/e17569f0-4c61-11ea-b872-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё и Александр Логинов Фото: Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассмеялся, когда заговорил о возможностях лидера сборной России Александра Логинова выиграть гонки на чемпионате мира. Стартующему 13 февраля в Италии турниру была посвящена его пресс-конференция.

Французы хотят выиграть три золотые медали? Мы тоже можем так сказать. Например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали. Но это смешно, — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

Издание отмечает, что глава СБР напрасно смеётся над перспективами Логинова в Антхольц-Антерсельве, поскольку биатлонист, в случае триумфа, может спасти Драчёва от отставки, которая возможна, если чемпионат мира сборной России будет провален.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для Драчёва и компании главное — заранее обезопасить себя от провала, подобрать правильные слова про инновации, смену поколений, анализ и исправление ошибок, а спортсмены, часть из которых объявили возрастными и заранее поставили на них крест, пусть крутятся, как хотят и побеждают вопреки. Но ведь русские это умеют.