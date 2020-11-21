Дочь Шойгу возглавит Федерацию триатлона России

Отчётно-выборная конференция Федерации триатлона России (ФТР), в рамках которой изберут новый руководящий состав ФТР, состоится 5 декабря. Единственным кандидатом на пост президента организации является младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения.
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Ксения Шойгу выдвигается от Федерации триатлона Курской области. Она имеет опыт спортивного администрирования: она является сооснователем и руководителем спортивного проекта «Гонка Героев», ныне существующего под брендом «Лига Героев». Под его эгидой проходит ряд популярных мероприятий.
Главная моя задача — использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории Российской Федерации, — написала Шойгу в заявке.
Федерация отмечает также, что на отчётно-выборной конференции будет утверждена новая редакция Устава ФТР и состоятся выборы членов контрольно-ревизионной комиссии. Заседание завершится заключительным словом избранного президента ФТР.
Ранее NEWS.ru писал, что Ксения обнародовала совместные фотографии и видео с отцом. Они были сделаны во время их поездки в Туву.