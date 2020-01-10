https://static.news.ru/photo/40ba135e-33f1-11ea-83fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michele Morrone/ZUMAPRESS.com

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в гостях обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 84:77 (18:10, 23:15, 18:27, 25:25)

В составе ЦСКА самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, в активе которого 27 очков. У «Баварии» — тяжёлый форвард Грег Монро с 20 очками.

Разумеется, болельщики московского коллектива ждали только победу. «Красно-синим» особенно важно было реабилитироваться после двух неудач: в рамках Евролиги греческому «Панатинаикосу» и подмосковным «Химкам» в матче Единой лиги ВТБ.

В Германию армейцы прилетели без двух важных игроков. Димитрис Итудис всё ещё не может рассчитывать на нападающего Яниса Стрелниекса. Кроме того, после игры в Мытищах травму мизинца получил Данни Хэккетт.

У «Баварии», наоборот, произошли приятные перемены: в коллективе изменился наставник. Несколько дней назад мюнхенскую команду возглавил молодой тренер Оливер Костич. Контракт рассчитан до конца текущего сезона и, судя по всему, руководство немецкого коллектива будет думать о продлении по итогам работы. О нём известно немного: сербский специалист недолго возглавлял болгарский «Лукойл-Академик», после чего в 2014 году перешёл в систему «Баварии», тренируя молодёжку, а в 2019 года стал ассистентом главного тренера, черногорца Деяна Радонича. Так что встреча с ЦСКА стала для него дебютом в роли наставника «красно-белых».

Всегда непросто играть против команд, у которых поменялся тренер как минимум потому, что не знаешь, что можно ожидать. Баварцы только-только привыкают к кадровым изменениям, но, очевидно, начинают понимать философию тренера.

Для «Бавария» текущий сезон Евролиги складывается не очень удачно: 15-ое место и только шесть побед в 17 играх (встреча с ЦСКА стала, соответственно, 18-ым матчем регулярного чемпионата). И для борьбы за плей-офф европейского турнира немцам нужно было побеждать. Так что на паркет подопечные Костича вышли в нужном настроении, только вот и московская команда приехала играть не на поражение. Давление началось сразу: первые два очка заработал капитан команды Кайл Хайнс на второй минуте встречи, «красно-белые» сумели ответить уже через минуту, когда форвард Монро забил из-под кольца. По ходу игры гости выкладывались в защите, выигрывали битву за отскок и просто расстреливали кольцо «Баварии», чего нельзя сказать о хозяевах: первые две четверти дались им достаточно сложно, то ли ЦСКА слишком давил, что игроки немецкого коллектива регулярно теряли мяч, то ли глазомер подводил — реализация открытых бросков точно оставляет желать лучшего, да и «трёшки» всё никак не получались: только на 17-й минуте Петтери Копонен сумел откупорить кольцо соперника отличным броском и повторил это через две минуты, после того как Майк Джеймс поставил спину Лессорту и забил со средней дистанции. Но это не помогло немцам удачно завершить первую половину игры, армейцы ушли вперёд на 16 очков.

После перерыва «красно-белые» стали активничать на чужой половине паркета, пытаясь сократить отставание, и им это удалось — по завершению третьей четверти ЦСКА был впереди уже на семь очков. В итоге, армейцы всё же смогли победить, но последние десять минут болельщики явно досматривали игру с успокоительными.

Несмотря на потери в составе, «красно-синие» на протяжении всего матча показывали интересную игру, разыгрывая различные комбинации. Лидер ЦСКА Майк Джеймс был в ударе — «трёшки» не заставили себя долго ждать. Только вот это не устраивало хозяев: «Бавария» оказывала достойное сопротивление, особенно во второй половине встречи. Грег Монро, перешедший к немцам прямиком из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), не давал армейцам времени расслабиться, но, похоже, ЦСКА потихоньку становится командой: в действиях подопечных Димитриса Итудиса больше нет недопонимания и вальяжности, которую болельщики наблюдали в начале сезона. Конечно, до сих пор ощущается обновление коллектива: точно не хватает Серхио Родригеса, который летом перешёл в «Милан» и показывает там просто космический баскетбол. Но право, Майк Джеймс, Йоханнес Фойгтманн, Дарран Хиллиард и Уилл Клайберн — это отличное усиление. Кстати, президент клуба Андрей Ватутин чётко дал понять, что это не все изменения. Кажется, ЦСКА намерен подписать ещё одного форварда. Да, игра снова обнажила ошибки в защите, но, как известно, игра забывается, а счёт остаётся. Болельщикам нужно только немного подождать.