Баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл сербскую «Црвену Звезду», выбив гроссмейстерскую «сотню» (100:74). Форвард «армейцев» Никита Курбанов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, за счёт чего «красно-синим» удалось забрать инициативу в последней четверти и завершить матч с преимуществом в 26 очков.

— Очень важная победа перед выездом в Стамбул. Как оцените игру?

— Позитивно. Для нас, опять же, важно, что после травмы Дэрран Хиллиард вернулся в строй. В плане результата всё сложилось. Конечно, были определённые сложности, моменты, где мы не могли реализовать броски. Но это баскетбол, очень тяжело на протяжении всего матча показывать один темп игры и уровень. Самое главное, что после отставания в одно очко, когда счёт был 55:56 не в нашу пользу, мы хорошо защищались три-четыре атаки, забили открытые броски и увеличили разницу. Майк забил тяжёлые очень броски. И это придало дополнительных сил.

— Удалось «Звезде» вас как-то удивить? Или соперник провёл достаточно обычную игру?

— Мы готовились, понимали, как играет соперник, какой баскетбол они пропагандируют: жёсткий, игра всегда проходит в борьбе за каждый мяч и каждый метр площадки. Нам было очень важно выдержать эту составляющую. Нам необходимо было придерживаться того плана, к которому мы готовились. Он дал свой результат.

— До четвёртой четверти игры соперник не позволял вам ни на секунду расслабиться, буквально дыша в спину по очкам (26:21; 26:23; 24:18). Но в заключительные десять минут ЦСКА удалось полностью захватить инициативу. Как это удалось?

— Находили моменты, как атаковать. Забили ровно сто очков — это хорошая цифра, значит, мы удачно действовали в нападении, особенно во второй половине, которое даёт нам приятный импульс. Плюс отличная защита, несмотря на хорошее владение «Црвены». Для нас было очень важно поработать с отбором в нападении, не давать легко забивать, атаковать, надо было перекрыть наиболее опасных соперников. И ЦСКА это удалось.

— Наблюдая за ЦСКА с трибун, невозможно не заметить поддержку коллег, искреннюю радость и переживания. Ощущаете это, будучи на паркете?

— Конечно. Мы делаем одно дело и движемся к одной цели. Это естественный процесс команды, когда вся скамейка реагирует. Тем более мы играли на домашней трибуне, и, помимо ребят, нас поддерживает весь зал. И надо только поблагодарить партнёров, руководство, болельщиков.

— В пятницу вам предстоит сыграть с лидером турнирной таблицы Евролиги — «Анадолу Эфес». Эмоционально как-то давит?

— Нет. Это не должно давить на нас, скорее на них, потому что, находясь на вершине, ты находишься под постоянным давлением, надзором. Все ждут, следят, чтобы ты ошибся, чтобы сказать, что построение игры оказалось неправильным. На данный момент они находятся на вершине, но никто не знает, что будет дальше. Мы улетаем в Стамбул в четверг, начнём готовиться и выйдем играть на победу.

— Против «Црвены» вы провели очень много игрового времени, как себя чувствуете?

— Всё хорошо. Находимся в рабочем процессе.