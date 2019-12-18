https://static.news.ru/photo/b01d7f8e-21cb-11ea-85c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские «армейцы» на своей площадке уверенно переиграли сербскую «Црвену Звезду» из Белграда — 100:74 (26:21, 26:23, 24:18, 24:12).

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Майк Джеймс (29 очков, шесть точных трёхочковых бросков из семи) и Джоэл Боломбой (17 очков). У гостей лучшую результативность показали Деян Давидовац (17 очков) и Билли Бэрон (14 очков).

Эта победа стала девятой для «армейцев» в 14 проведённых встречах и позволила команде Димитриса Итудиса подняться на пятое место в турнирной таблице Евролиги. Лидирует турецкий «Анадолу Эфес» (12 побед), по 11 матчей выиграли испанские «Барселона» и «Реал».

В 15-м туре Евролиги 20 декабря ЦСКА сыграет как раз против «Анадолу Эфеса» на его площадке в Стамбуле.

Накануне петербургский «Зенит» в рамках 14-го тура Евролиги проиграл дома израильскому «Маккаби» и остался на последнем месте в таблице, писал ранее NEWS.ru.