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Баскетболисты петербургского «Зенита» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги потерпели домашнее поражение от израильского клуба «Маккаби» из Тель-Авива — 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).

Самыми результативными в составе «сине-бело-голубых» стали Томас Уилл (15 очков) и Густаво Айон (14 очков и 5 подборов). У гостей лучшую результативность показали Тайлер Дорси (17 очков) и бывший центровой московского ЦСКА Отелло Хантер (15 очков и 5 подборов).

Результаты других матчей первого игрового дня 14-го тура Евролиги: «Жальгирис» (Каунас, Литва) — «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — 68:74, «Панатинаикос» (Афины, Греция) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 81:78, «Реал» (Мадрид, Испания) — «Армани Милан» (Италия) — 76:67, «Валенсия» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 105:77, «Барселона» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 80:67.

18 декабря в рамках второго игрового дня 14-го тура Евролиги ЦСКА на своей площадке сыграет с сербской «Црвеной Звездой» из Белграда, а подмосковные «Химки» сыграют в гостях с греческим «Олимпиакосом».

После 14 проведённых игр лидерство в таблице Евролиги сохраняет «Анадолу Эфес», имеющий 12 побед. Следом идут «Барселона» и «Реал» (по 11 выигрышей), а также «Маккаби» (10). «Зенит», выиграв всего три матча и уступив в 11, остаётся на последней, 18-й строчке в таблице, уступая даже «Жальгирису», также имеющему три победы, по дополнительным показателям.

В предыдущем туре Евролиги петербуржцы в Мюнхене не смогли обыграть немецкую «Баварию», писал ранее NEWS.ru.