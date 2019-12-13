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Баскетболисты петербургского «Зенита» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги на выезде проиграли немецкой «Баварии» — 69:77 (15:14, 20:23, 15:24, 19:16).

Самым результативным у хозяев стал Владимир Лючич (17 очков), у петербуржцев — Алекс Ренфро (18 очков).

Это поражение стало для «сине-бело-голубых» десятым, и с тремя победами команда из Петербурга делит последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги с каунасским «Жальгирисом», который в этот же игровой день уступил на своей площадке испанской «Валенсии» — 82:86.

В 14-м туре 17 декабря «Зенит» дома сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива, 18 декабря московские «армейцы» примут на своей площадке сербскую «Црвену Звезду» (Белград), а подмосковные «Химки» встретятся в Пирее с греческим «Олимпиакосом».

Накануне «Химки» на своей площадке переиграли в Евролиге берлинскую «Альбу», а ЦСКА в гостях уступил «Маккаби», писал ранее NEWS.ru.