Чемпионка России Павлова хотела бы продолжить подготовку вне сборной

https://static.news.ru/photo/ad8ac134-920c-11eb-9260-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/pavlovazheniia

Биатлонистка Евгения Павлова, одержавшая победу в спринте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, заявила, что хотела бы продолжить работать самостоятельно с личным тренером, а не в составе сборной России.

Мне удалось отдохнуть после сезона, откатиться и сделать правильные выводы. Мы делали правильные вещи, чтобы здесь что-то показать и не совсем проводить финал сезона. Сезон прошёл с переменным успехом, но в целом хороший. Были цветы, хорошие эстафеты, много эмоций принесла «Рождественская гонка». На следующий сезон будем сильнее и стрелять лучше, — приводит слова Павловой спецкор NEWS.ru.

Также спортсменка рассказала, как она хотела бы готовиться в олимпийском сезоне. По её словам, она рассчитывает прийти к компромиссу с тренерским штабом.

Для моей подготовки в этом сезоне большим плюсом была работа с личным тренером. Я бы хотела продолжить с ним работать, потому что каждый новый тренер будет работать по-своему, невзирая на то, что делали в прошлом году. Мы хотим продолжить самоподготовку и улучшить тот результат, что мы делали летом. Я не говорила об этом с Михаилом Викторовичем Шашиловым. Будет тренерский совет, там будем разговаривать, как-то корректировать подготовку и искать компромисс, — заключила она.

Как сообщал NEWS.ru, Евгения Павлова с чистой стрельбой одержала победу на чемпионате России по биатлону. Её результат на дистанции 7,5 км — 20.54,7.